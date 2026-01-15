Papudinha: saiba como é complexo onde Bolsonaro ficará preso

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja transferido para a Papudinha, como é conhecido o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Trata-se de uma ala especial do complexo que é administrada pela Polícia Militar. O local tradicionalmente recebe autoridades condenadas, principalmente policiais e militares. Lá, inclusive, está preso Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, também condenado pela tentativa de golpe de Estado.

A Papudinha vai oferecer mais conforto ao ex-presidente, que estava preso temporariamente em uma sala na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília. Familiares de Bolsonaro fizeram diversas reclamações sobre o local.

Como é a Papudinha?

As celas da Papudinha são mais amplas e oferecem condições superiores às da Papuda comum. O espaço em que Bolsonaro ficará conta com 65 m², dos quais 55 m² são cobertos. É uma cela para quatro pessoas, mas o ex-presidente ficará sozinho.

A cela conta com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. Agora, ele terá 5 refeições por dia - café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia -, diferente das três que recebia na PF.

Outra comodidade é a maior liberdade para receber visitas, que agora podem durar até duas horas, diferente dos 30 minutos na cela anterior. Bolsonaro poderá receber convidados nas quartas e quintas feiras.

O regime interno também é mais flexível. A ala permite frutas, refrigerantes e ingredientes para sobremesas, além do uso de roupas coloridas, vermelho para presos do regime fechado e amarelo no semiaberto. Na Papuda, as vestimentas são obrigatoriamente brancas e a entrada de alimentos e itens de higiene deve seguir regras mais rígidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As celas da Papudinha contam com vaso sanitário convencional, chuveiro quente e utensílios domésticos básicos. Em outras áreas do complexo, o sanitário costuma ser o “boi”, um buraco no chão. A estrutura foi inspecionada pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes em novembro, pouco antes de Bolsonaro ter a prisão efetivada.