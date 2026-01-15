Família Azevedo é alvo de ameaças de morte

Vídeos publicados nas redes sociais com ameaças à vida e à integridade física do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) e do prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), levaram um assessor parlamentar a procurar a Polícia Militar de Minas Gerais na terça-feira (13/1).

Segundo o boletim de ocorrência, as gravações continham ameaças diretas, ofensas pessoais e acusações graves contra as autoridades e estavam disponíveis em um perfil do Instagram no momento do registro.

O assessor do deputado Eduardo Azevedo, Leandro Henrique Oliveira, relatou à PM que tomou conhecimento de conteúdos com ameaças proferidas contra o senador, o deputado estadual e o prefeito, o que motivou o acionamento das forças de segurança.

De acordo com o registro policial, o autor das publicações foi identificado como Wanderson Bernardo Ferreira. Nos vídeos, ele teria feito ameaças e imputações de crimes sem apresentar provas, além de citar policiais militares e equipes especializadas da corporação.

O EM teve acesso aos vídeos. Nas imagens, o agressor afirma: “Se vocês ficarem roubando, igual vocês estão pensando em fazer, o pau vai quebrar”, dispara e acrescenta: “fica desviando dinheiro que era para posto de saúde, fica fechado com milícia (…) o chicote vai estralar. Vamos pegar é político de paulada”, diz. “Vocês, o sistema tudo de Divinópolis estão na minha mão. Tenho até a oitava série, tenho três passagens por tráfico, mas pago tudo, paguei, eu bato de frente com juiz, com promotor, desembargador”.

A equipe da Polícia Militar acessou o conteúdo ainda disponível no perfil e confirmou a existência das mídias. Como o sistema de registro não permite anexar arquivos, o solicitante informou que possui cópias dos vídeos, que serão entregues para análise técnica no curso da investigação.

Caso será apurado pela Polícia Civil

Diante da gravidade dos fatos, os militares orientaram o solicitante sobre os procedimentos para representação criminal. O boletim de ocorrência foi encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais, que dará continuidade às apurações, avaliando o conteúdo e eventuais responsabilizações criminais. A PM destacou que não houve perícia técnica no local, por se tratar exclusivamente de material digital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Prefeito se manifesta e descarta ação judicial

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Gleidson Azevedo afirmou conhecer a família do autor das gravações e disse que ele deve estar em um possível surto psiquiátrico no momento das publicações. Por esse motivo, declarou que optou por não acionar a Justiça, pediu orações pelo homem e disse esperar que o episódio não tenha motivação política nem envolvimento de terceiros.