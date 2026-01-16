Assine
Nova cela de Bolsonaro é maior que apartamentos do Minha Casa Minha Vida

Espaço na Papuda tem 54 m²; apartamentos do programa federal nas principais capitais ficam entre 35 m² e 42 m²

Guilherme Amado e Gustavo Silva
Guilherme Amado e Gustavo Silva
Repórter
16/01/2026 09:22

A nova cela destinada a Jair Bolsonaro no Complexo da Papuda tem cerca de 54 m², área superior à de apartamentos do Minha Casa, Minha Vida nas principais capitais do país.

Em São Paulo, unidades do programa costumam ter cerca de 35 m². No Rio de Janeiro, a metragem média varia entre 37 m² e 42 m².

Mesmo nos projetos mais amplos do MCMV, como no interior da Bahia (50m²), a área se aproxima da dimensão da cela ocupada pelo ex-presidente.

Bolsonaro está preso em regime fechado desde novembro do ano, após condenação no STF por tentativa de golpe após as eleições de 2022.

Ele inicialmente ficou custodiado em uma sala da Polícia Federal, com cerca de 12 m².

A transferência para a Papuda foi autorizada por Alexandre de Moraes sob o argumento de segurança, adequação da custódia e acompanhamento médico.

