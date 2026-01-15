Nikolas após transferência de Bolsonaro à Papudinha: ‘Por que não em casa?’

Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Papudinha, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou a decisão em post nas redes sociais.

Nikolas relatou que vai tentar descobrir se as condições da nova casa de Bolsonaro são melhores do que a cela da Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília (DF), mas apontou como injusta a prisão do ex-presidente.

“Aparentemente, parece ser um espaço melhor, sem barulho e com atendimento médico 24h. Vou apurar com a família se essas condições de fato são melhores. Mas a pergunta ainda continua: por que não enviá-lo pra casa? Enfim, tudo isso por um crime que ele nunca cometeu e deveria estar livre”, escreveu.

Bolsonaro na Papudinha

A nova cela é quase seis vezes maior do que a sala da PF. O espaço de 64,83 m² é feito para receber quatro presos, mas será usado exclusivamente pelo ex-presidente.

A cela conta com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. O banheiro tem chuveiro com água quente, bancada com pia e espelho.

O ex-presidente vai receber cinco refeições no presídio: café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Antes, ele recebia apenas as três principais.

Outra vantagem é o banho de sol em horário livre, na própria área externa da cela. Bolsonaro terá maior liberdade para receber visitas, que agora podem durar até duas horas, diferentes dos 30 minutos na cela anterior, e serão às quartas e quintas-feiras.

