Zema minimiza desempenho em pesquisas: ‘Não me preocupa’

Em conversa com a imprensa nesta quinta-feira (15/1), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou não estar preocupado com seu baixo desempenho apontado por pesquisas eleitorais e minimizou os números ao comentar o assunto durante agenda em Serra da Saudade, no Centro-Oeste mineiro.

Questionado sobre a possibilidade de rever o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência, descartou essa hipótese e disse que resultados iniciais não o intimidam, ao sustentar que o foco deve estar no trabalho, nas entregas da gestão e na apresentação de propostas ao eleitorado.

O governador afirmou, inclusive, estar satisfeito com o resultado e fez uma comparação com o início de sua trajetória eleitoral em Minas. “Eu estou felicíssimo com o resultado da pesquisa. Há oito anos atrás, quando eu comecei a minha campanha em Minas Gerais, o meu número era, acho que dez vezes menor do que esse”, disse.

Zema afirmou que sua preocupação está mais ligada ao desempenho administrativo do que a levantamentos eleitorais. “Eu não tenho medo de número pequeno, não. Eu tenho medo é de quem não trabalha, não faz boas entregas”, declarou. Ao relembrar a campanha de 2018, destacou que percorreu mais de 200 municípios mineiros como estratégia para ampliar o contato com o eleitorado. Segundo ele, o mesmo método será adotado agora em âmbito nacional.

Durante a fala, o governador citou temas que pretende apresentar como eixo de sua atuação política, como combate à corrupção e transparência nos gastos públicos. Zema comparou práticas adotadas em Minas Gerais com o governo federal. “Por que aqui em Minas nós mostramos tudo no mês seguinte e lá em Brasília só daqui a 100 anos?”, questionou, ao afirmar que sua gestão não enfrentou escândalos de corrupção.

O governador também fez críticas à condução administrativa em nível federal ao tratar de capacidade técnica na gestão pública. “Aqui nós não temos gente incompetente no governo e é o que parece que não está faltando em Brasília”, afirmou. Para Zema, à medida que essas propostas forem apresentadas ao eleitorado em diferentes regiões do país, os números das pesquisas tendem a se alterar.

Ao concluir, reforçou que pesquisas desfavoráveis neste estágio não interferem em seus planos. “Número ruim não me preocupa, não. Me preocupa é gente que não arregaça as mangas e não trabalha”, afirmou.