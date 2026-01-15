Cemig inaugura microrrede 'antiapagão' na menor cidade de Minas

A Cemig inaugurou nesta quinta-feira (15/1) o projeto pioneiro de uma microrrede autônoma de energia elétrica. O local escolhido para esta experiência foi o município de Serra da Saudade, no Centro-Oeste mineiro, a cerca de 260 quilômetros de Belo Horizonte, a menor cidade do Brasil, com a população de pouco mais de 800 habitantes.

A ideia para a instalação do sistema é garantir uma maior segurança energética para o município, já que o sistema é capaz de operar de forma independente da rede principal. De acordo com a Cemig, a iniciativa reduz quase a zero as ocorrências de interrupção de energia e garante a qualidade do atendimento.

O sistema abrange desde a geração solar de energia (fotovoltaica), com capacidade de produção de 500 KHh no pico, que alimenta um banco de baterias com capacidade de 2 MWh. Em caso de falha da rede principal, a estrutura é capaz de sustentar a demanda de energia da cidade por até 48 horas, já que o consumo médio da cidade é de 150KWh. O sistema de baterias também melhora a qualidade da energia fornecida, reduzindo distúrbios e mantendo a tensão estável dentro dos níveis regulatórios.

Sistema autônomo

A ideia da geração solar desse sistema é apenas alimentar as baterias, diferente das usinas fotovoltaicas tradicionais, que abastecem as redes. Então, se as baterias estiverem carregadas, a geração é interrompida.

No caso deste projeto são as baterias que estão ligadas à redes. Henrique Parreiras, engenheiro de Gestão de Ativos da Cemig, explica que as baterias também têm a função de melhorar a qualidade da energia, regulando a tensão e reduzindo as variações. Assim, eles esperam reduzir o tempo médio de restabelecimento de energia, que atualmente é de 24 horas mensais, e a frequência de interrupções, entre 20 e 27 ocorrências por mês. Wiliian Alves, superintendente de Operações da Cemig, ressalta que esses números são referentes à região, e não apenas de Serra da Saudade.

Questionado se isso não seria um desperdício de geração, Parreiras explica que a rede local é antiga e não suportaria essa capacidade de geração, que é muito superior ao que a cidade demanda. Como o projeto é da Cemig Distribuição, também nao existe autorização para gerar energia para a rede. William ressalta que a função da microrrede é melhorar a qualidade da energia e também servir como back-up. O bom funcionamento do sistema foi comprovado em uma recente manutenção preventiva na rede local, onde essa energia foi interrompida e as baterias mantiveram o fornecimento para a cidade.

Além da geração e armazenamento de energia, o projeto contemplou a instalação de medidores inteligentes nas residências e imóveis comerciais, que permite ao cliente acompanhar em tempo real seu consumo e valor da conta, garantindo a automação da rede. A modernização alcançou também o parque de iluminação pública do município, que teve as lâmpadas antigas substituídas por LED, alem da instalação de geração distribuída, que é a geração local de energia (como placas solares nos telhados), na prefeitura e no posto de saúde.

O município de Serra da Saudade foi escolhido para a instalação desse projeto após uma análise técnica e econômica que comparou a microrrede com outras alternativas tradicionais para garantir segurança, reduzir interrupções e assegurar a resiliência do fornecimento, como reforços de rede e a construção de novos alimentadores para estabelecer uma dupla alimentação, que, no caso do município, viria de Dores do Indaiá, a cerca de 30 quilômetros.

"Diante da dificuldade de levarmos a dupla alimentação para todos municípios e cumprir o prazo, até 2027, pensamos nesta solução. Nosso desafio foi fazer esse sistema ser mais barato que o tradicional, além de cumprir o prazo. [...] Em vez de uma obra cara e demorada, trouxemos uma alternativa técnica de rápida implantação e altamente eficiente para a população”, avaliou Marney Antunes, enfatizando que esta inovação entrega ganhos efetivos de qualidade com responsabilidade tarifária.

Investimento

O investimento para a implantação da microrrede em Serra da Saudade foi de R$ 7 milhões. O sistema está conectado ao centro de operações da companhia, que fará o monitoramento constante do seu desempenho e avaliará os resultados para definir a expansão deste modelo, que pode ser replicado em escala.

A Cemig já validou replicar esta solução em outros 12 municípios ou localidades de Minas Gerais com características semelhantes, especialmente em áreas de topografia complexa e redes extensas, onde soluções convencionais podem ultrapassar R$ 30 milhões em custos. A prioridade serão regiões que enfrentam maior vulnerabilidade no fornecimento e onde a construção de infraestrutura convencional se mostra inviável ou onerosa. O investimento previsto para a implantação dessas novas microrredes será de R$ 85 milhões, sendo que as entregas serão ainda em 2026.

“O que estamos entregando em Serra da Saudade é um exemplo de como a engenharia pode evoluir para responder às necessidades da população com inovação, sustentabilidade e eficiência. Essa microrrede inaugura uma nova fronteira para a distribuição de energia no Brasil e nos dá confiança para avaliar sua aplicação em outras regiões da nossa concessão”, ressalta Marney Antunes.