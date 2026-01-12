Material escolar está até 16% mais caro em BH; preços variam até 265%

O preço do material escolar em Belo Horizonte está até 16% mais caro, quando comparado a janeiro de 2025. A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira (12/1) pelo site Mercado Mineiro, englobando 78 produtos em 11 estabelecimentos da capital.





O maior aumento no preço médio foi identificado na caneta esferográfica Bic, que subiu de R$ 1,48 para R$ 1,72, alta de 15,96%. O apontador genérico sem reservatório, que era vendido a R$ 4,35, foi para R$ 4,91, uma variação positiva de 12,93%.





Outra alta significativa foi do papel cartão (genérico, na medida 48x60cm), que custava em média R$ 2,90 e agora é vendido a R$ 3,20, um aumento de 10,34%. O pacote de 100 folhas do papel A4 branco genérico, antes vendido a R$ 9,30, subiu para R$ 9,50, uma variação positiva de 2,15%.



A borracha pequena com capa plástica da Faber Castell, que tinha o preço médio de R$ 6,56, subiu para R$ 6,65, um aumento de 1,42%. A cola branca de 35 gramas Cascolar, que custava R$ 3,84, manteve seu preço.







O caderno universitário espiral de capa dura e 96 folhas licenciado (ou seja, de algum personagem popular), que era vendido por R$ 15,77, agora custa R$ 16,57, alta de 5,06%. Em contrapartida, o caderno brochurão de capa forte e 60 folhas licenciado, que custava em média R$ 10,90, caiu para R$ 10,39, uma redução de 4,72%.



A pesquisa mostrou que outros itens também tiveram redução de preços: o refil de fichário com 96 folhas licenciado caiu de R$ 16,50 para R$ 16,03, uma redução de 2,88%; a tinta guache Acrilex de 250 gramas da Faber Castell, que custava em média R$ 12,90, caiu para R$ 12,36, uma redução de 4,19%.

Variação de preços do mesmo produto chega a 235%



A pesquisa ainda verificou uma grande variação de preços para o mesmo produto em diferentes lojas, o que evidencia a importância de pesquisar antes de comprar. A caneta esferográfica Bic pode custar de R$ 1,00 a R$ 3,35, uma diferença de 235%.



Outra variação expressiva foi encontrada nos preços do papel cartão (genérico, tamanho 48x60cm), que pode custar de R$ 2,10 a R$ 5,90, uma diferença de 181%. Os preços do apontador genérico com reservatório variam entre R$ 2,60 e R$ 5,90, uma diferença de 127%.



A caixa de grafite 0,5 2B com 12 unidades (genérico) tem preços de R$ 3,95 a R$ 6,90, uma variação de 75%. O Durex colorido Cremer com 3 metros pode custar de R$ 2,99 a R$ 4,90, diferença de 64%.



A pesquisa completa pode ser acessada no site do Mercado Mineiro.

