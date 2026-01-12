Assine
overlay
Início Economia

Entidades tentam manter Moratória da Soja viva após esvaziamento

Estratégia inclui negociação direta com produtores, exportadoras e compradores internacionais de soja

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
12/01/2026 12:07

compartilhe

SIGA
x
Entidades tentam manter Moratória da Soja viva após esvaziamento
Entidades tentam manter Moratória da Soja viva após esvaziamento crédito: Platobr Economia

Após o recente esvaziamento da Moratória da Soja, começou a se articular uma mobilização de entidades ambientais e empresas que ainda defendem a manutenção do acordo, que proíbe a compra de grãos produzidos em áreas desmatadas da Amazônia após 2008.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esse movimento vem se desenrolando por meio de conversas técnicas e políticas com produtores rurais, exportadoras e compradores internacionais. Organizações como Greenpeace Brasil e WWF-Brasil participam do esforço, ao lado de tradings e compradores que optaram por permanecer vinculados ao acordo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O argumento central é que, embora o abandono da moratória possa gerar ganhos imediatos, o movimento tende a ampliar riscos comerciais, jurídicos e reputacionais no médio prazo.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay