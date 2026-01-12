Entidades tentam manter Moratória da Soja viva após esvaziamento

Após o recente esvaziamento da Moratória da Soja, começou a se articular uma mobilização de entidades ambientais e empresas que ainda defendem a manutenção do acordo, que proíbe a compra de grãos produzidos em áreas desmatadas da Amazônia após 2008.

Esse movimento vem se desenrolando por meio de conversas técnicas e políticas com produtores rurais, exportadoras e compradores internacionais. Organizações como Greenpeace Brasil e WWF-Brasil participam do esforço, ao lado de tradings e compradores que optaram por permanecer vinculados ao acordo.

O argumento central é que, embora o abandono da moratória possa gerar ganhos imediatos, o movimento tende a ampliar riscos comerciais, jurídicos e reputacionais no médio prazo.