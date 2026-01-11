Instagram corrige erro e pede desculpas por e-mails de troca de senha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Instagram admite que um problema fez com que vários usuários da rede social recebessem um e-mail solicitando que eles trocassem a senha. A companhia pediu para pessoas ignorarem a mensagem.

O que aconteceu

Neste domingo (11/1), o Instagram admitiu que houve um problema e pediu desculpas. Em postagem no X, o Instagram informou que "corrigiu um erro que permitia que terceiros solicitassem a redefinição de senha para algumas pessoas". A rede social não detalhou exatamente o quê foi corrigido.





Desde a última sexta, vários usuários do Instagram receberam e-mail pedindo para trocar a senha, mesmo sem ter solicitado. Tanto em redes sociais como em fóruns online, pessoas de diferentes nacionalidades descrevem que receberam um e-mail legítimo solicitando a mudança da senha.

"Recebemos uma solicitação para redefinir sua senha do Instagram". O e-mail dizia ainda que "ao ignorar a mensagem, sua senha não será alterada".