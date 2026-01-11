A fila de empresas na Fazenda para entrar no bilionário mundo das bets

A corrida para entrar no bilionário mercado de apostas esportivas no Brasil gerou no Ministério da Fazenda uma fila de 25 pedidos de empresas interessadas em obter autorização para operar no país.

Para funcionar legalmente, as operadoras precisam cumprir uma série de exigências previstas na regulamentação, como comprovação de capacidade financeira, estrutura tecnológica própria, mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e políticas de jogo responsável. Além disso, cada empresa autorizada paga uma outorga de R$ 30 milhões, válida por cinco anos.

Em 2025, o mercado de apostas esportivas alcançou uma receita bruta estimada em R$ 36 bilhões. A atividade consolidou uma base de 25 a 30 milhões de apostadores ativos no país, o equivalente a cerca de 12% da população brasileira.