Cemig investe R$ 59 bilhões, ao longo de dez anos, em Minas Gerais

A energia elétrica é parte invisível da rotina, mas essencial para o funcionamento das cidades, do campo e da economia. Em Minas Gerais, esse papel passa diretamente pela atuação da Cemig, que conduz o maior ciclo de investimentos de sua história, voltado à modernização da infraestrutura elétrica, à ampliação da capacidade do sistema e à preparação do estado para os desafios da transição energética.

Com um plano histórico de R$ 59 bilhões, entre 2019 e 2029, a Cemig reforça a resiliência da rede elétrica e amplia investimentos em fontes renováveis e inovação tecnológica para garantir o fornecimento de energia com qualidade à população mineira.

Focar em Minas e vencer



Dos recursos totais, R$ 36,9 bilhões são destinados à distribuição de energia, o coração da operação da empresa, com foco na modernização da rede que atende mais de 9,5 milhões de clientes. Esses recursos foram fundamentais para a construção de quase 150 novas subestações, reforçando a confiabilidade do sistema e criando capacidade para sustentar o crescimento econômico mineiro.

No meio rural, o programa Cemig Agro se tornou referência: com 76 bases descentralizadas, a previsão de conversão de 30 mil km de redes monofásicas em trifásicas e a instalação de mais de 3 mil religadores automáticos, a companhia já reduziu em 56% as reclamações de clientes rurais no último ano



Para a geração estão previstos R$ 5,9 bilhões e, para a transmissão, mais R$ 5,7 bilhões. O destaque fica para inauguração da usina fotovoltaica Advogado Eduardo Soares, investimento de R$ 460 milhões. Na transmissão, os recursos estão sendo aplicados em modernização de linhas e subestações, fortalecendo a resiliência do sistema. Além disso, em Geração Distribuída (GD), estão sendo investidos R$ 3,8 bilhões.



Impactos diretos para campo, cidades e economia



Os investimentos se refletem em melhorias práticas em diferentes frentes:



No campo



Produtores rurais passam a contar com redes mais robustas e equipamentos modernos, o que favorece a produtividade do agronegócio.





Nas residências



Adoção de sistemas automatizados de recomposição rápida e reforço nas manutenções preventivas, como a poda de árvore programada, contribuem para reduzir interrupções, especialmente em períodos de chuva.





Na economia



Para comércio e indústria, uma rede mais estável reduz perdas com paralisações e aumenta a atratividade de Minas Gerais para novos investimentos privados, o que pode gerar emprego e renda para os mineiros.



Investimentos da Cemig na modernização da rede elétrica e em energia limpa marcam um novo ciclo de infraestrutura e desenvolvimento em Minas Gerais Divulgação CEMIG



Mais proximidade com o cliente



Com o objetivo de estreitar o vínculo com seus clientes e conferir maior agilidade à prestação de serviços, a Cemig tem consolidado uma estratégia que une presença física no interior e tecnologia na palma da mão.

Para atender a demandas emergenciais, o Centro de Operação da Distribuição (COD) e o Centro de Serviços Integrados (CSI) contam com um efetivo de 133 profissionais. Esse número pode subir para 167 durante o período chuvoso e pode aumentar em até 83% em cenários extremos, chegando a 244 engenheiros e técnicos mobilizados para a operação do sistema.

Em toda a área de concessão em Minas Gerais, a Cemig possui 606 bases operacionais. Em dias normais, a companhia conta com 2.850 colaboradores. Nos períodos chuvosos, esse número pode chegar a 3.300 mil profissionais. Já em situações climáticas extremas, a empresa é capaz de mobilizar mais de 8.500 mil técnicos em campo, um acréscimo superior a 290% em relação ao efetivo regular.

Em relação aos equipamentos essenciais para a atuação em situações de ocorrências em dias atípicos, a Cemig conta com 30 subestações móveis e 28 geradores de média e baixa tensão. Além disso, a companhia dispõe de dois helicópteros e 99 drones, fundamentais para inspecionar circuitos elétricos e agilizar o atendimento em ocorrências em locais de difícil acesso.

Principais canais digitais disponíveis aos clientes da Cemig



Além dos investimentos em infraestrutura física, a Cemig avançou na modernização dos seus canais digitais de atendimento. A integração dessas plataformas permite que serviços como religação de energia, consulta de débitos e registro de interrupções sejam realizados de forma autônoma e rápida, sem a necessidade de o cliente se deslocar até uma agência.



Uma forma ágil e ao alcance de um clique para solicitação de serviços à Cemig é o aplicativo Whatsapp. O cliente só precisa salvar o contato (31) 3506-1160 e mandar um “oi”. Logo na sequência, o atendimento virtual da companhia vai pedir para que o cliente descreva em poucas palavras o serviço desejado. Assim, a inteligência virtual vai interagir com o usuário até o atendimento encerrar.

Neste canal, estão disponíveis as seguintes solicitações: informar leitura, consultar débitos ("meus débitos"), avisar sobre falta de energia ("estou sem luz"), religação, parcelamento de débitos, alterar data de vencimento da fatura, encerramento de contrato, cadastrar débito automático/ descadastrar débito automático e informações de demais serviços.

Outra opção popular entre os clientes é o Aplicativo Cemig Atende, que pode ser baixado por meio das plataformas Android e iOS. Depois de concluído o download, o cliente precisa fazer um simples cadastro na ferramenta. Dessa forma, ele poderá solicitar serviços como emissão de 2ª via de contas, avisar sobre falta de energia, atualização de cadastro, optar por conta por e-mail, entre outros. A ferramenta está disponível para download nas lojas Apple Store ou Google Play.

Já o Cemig Atende Web, disponível no site atende.cemig.com.br, apresenta quase todos os serviços disponibilizados no atendimento presencial. Por meio dessa plataforma, o cliente pode solicitar ligação nova, troca de titularidade, 2ª via de conta, optar por conta por e-mail, parcelar débitos, cadastrar débito automático, dentre outros serviços.

Para fazer uma solicitação pelos canais digitais da Cemig, é importante que o cliente tenha o CPF ou CNPJ e o Número de Instalação – que está presente na conta de energia.

