Michelle visita Bolsonaro na Papudinha e agradece à PF nas redes sociais
Ex-primeira-dama foi ao 19º Batalhão da Polícia Militar na noite desta quinta (15/1), poucos depois de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ser transferido da Suprerintendência da PF
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na noite desta quinta-feira (15/1), o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conhecido como Papudinha, em Brasília.
O encontro ocorreu horas após seu marido — condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado — ser transferido da Superintendência Polícia Federal (PF) para a unidade da PMDF, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Michelle, que saiu sem falar com a imprensa, ficou cerca de uma hora nas instalações da Papudinha. De acordo com a decisão de Moraes, Bolsonaro teria três horas para receber visitas de familiares. O Correio apurou que os filhos de Bolsonaro que atuam na política — Flávio (Senador), Carlos (Vereador) e Eduardo (deputado federal cassado) e Jair Renan (vereador) — não o visitaram porque não estavam em Brasília.
Antes de ir ao encontro de Bolsonaro, Michelle usou seu perfil no Instagram para agradecer os agentes da Polícia Federal, que atuam na superintendência do órgão. Segundo a ex-primeira-dama, os agentes da PF cuidaram "com atenção" do ex-presidente.
“Continuo confiando e agradecendo a Deus, certa de que tudo acontece no tempo do nosso amado Pai, e não no nosso. Sou grata a todos da PF que, durante o período em que o meu amor esteve lá, cuidaram dele com atenção, auxiliando nas medicações e nas refeições. Que Deus os recompense e os abençoe grandemente. Estou a caminho do complexo para ver o meu amor”, disse a ex-primeira-dama no Instagram.