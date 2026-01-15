'A Papuda lhe espera’: redes resgatam vídeo de Bolsonaro

Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a transferência de Jair Bolsonaro (PL) para a Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, internautas resgataram um vídeo em que o ex-presidente menciona o presídio.

O vídeo é de 2017, quando Bolsonaro ainda era deputado federal pelo PSC. Na ocasião, ele estava celebrando que não estava em uma lista de investigados pela Operação Lava-Jato. “Não estou de novo! Que decepção para a esquerda do Brasil”.

Ele zombou da presença de dois parlamentares de esquerda na lista: Carlos Zarattini (PT-SP) e Maria do Rosário (PT-RS). Então, veio a icônica frase: “A Papuda lhe espera! Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço (risos)", direcionada à deputada gaúcha.

Maria do Rosário foi acusada por Alexandrino Alencar, ex-diretor da Odebrecht, de receber caixa dois na campanha eleitoral de 2010. Por falta de provas, o Supremo Tribunal Federal arquivou o processo em 2018.

Bolsonaro na Papudinha

Bolsonaro foi encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda após condenação de 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

Ele estava preso provisoriamente na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília (DF), mas foi transferido para a Papudinha, ala especial do presídio que costuma receber policiais e militares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cela de Bolsonaro tem quase 65 m² e conta com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. O banheiro tem chuveiro com água quente, bancada com pia e espelho.

