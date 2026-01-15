Assine
EX-PRESIDENTE PRESO

Papudinha: Bolsonaro terá 5 refeições, água quente e cama de casal em 65m²

O espaço é feito para receber quatro presos, mas será usado exclusivamente pelo ex-presidente

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
15/01/2026 19:11

Ex-presidente Jair Bolsonaro acompanha julgamento de casa, pois está em prisão domiciliar em ação que investiga atuação de Eduardo Bolsonaro para sanções ao Brasil
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado crédito: SERGIO LIMA/AFP

A cela em que Jair Bolsonaro (PL) está preso na Papudinha, em Brasília (DF), conta com 64,83 m² e oferece maiores comodidades do que o ex-presidente tinha na Superintendência Regional da Polícia Federal.

Após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro foi transferido nesta quinta-feira (15/1). A nova casa é quase 6 vezes maior que a sala da PF.

A Papudinha é uma ala especial do Complexo Penitenciário da Papuda que é administrada pela Polícia Militar. O local tradicionalmente recebe autoridades condenadas, principalmente policiais e militares. Lá, inclusive, está preso Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, também condenado pela tentativa de golpe de Estado.

Cela de Bolsonaro na Papudinha

Dos quase 65 m², 54,76 m² são cobertos e 10,07 m² são de área externa. O espaço é feito para receber quatro presos, mas será usado exclusivamente pelo ex-presidente.

A cela conta com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. O banheiro tem chuveiro com água quente, bancada com pia e espelho.

Bolsonaro tinha pedido uma Smart TV para assistir a vídeos do YouTube na prisão, mas a solicitação foi negada por Moraes. Ele terá uma televisão colorida comum na Papudinha.

Leia Mais

O ex-presidente vai receber cinco refeições no presídio: café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Antes, ele recebia apenas as três principais.

Outra vantagem é o banho de sol em horário livre, na própria área externa da cela. Bolsonaro terá maior liberdade para receber visitas, que agora podem durar até duas horas, diferentes dos 30 minutos na cela anterior, e serão às quartas e quintas-feiras.

Atendimento médico

Atravessando complicações de saúde, o ex-presidente terá um atendimento médico mais completo a seu dispor na Papudinha. Além de médico em plantão 24h, que já tinha na PF, o presídio tem posto de saúde.

A equipe é composta por dois médicos clínicos, três enfermeiros, dois dentistas, um assistente social, dois psicólogos, um fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, um psiquiatra e um farmacêutico.

Tópicos relacionados:

bolsonaro jair-bolsonaro papudinha

