Assine
overlay
Início Política
COMPLIANCE ZERO

Cunhado de Vorcaro é preso tentando embarcar para Dubai em jatinho

Fabiano Zettel é alvo de prisão temporária, com o objetivo de resguardar o sigilo da segunda fase da operação Compliance Zero

Publicidade
Carregando...
AF
ADRIANA FERNANDES
AF
ADRIANA FERNANDES
Repórter
14/01/2026 11:15 - atualizado em 14/01/2026 11:17

compartilhe

SIGA
x
Fabiano Zettel
O empresário Fabiano Zettel é cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro crédito: Fabiano Zettel

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O empresário Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso nesta quarta-feira (14) quando se preparava para deixar o país, de jatinho, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ele é alvo de prisão temporária, com o objetivo de resguardar o sigilo da segunda fase da operação Compliance Zero, e deve ser solto em breve. 

Leia Mais

A Polícia Federal faz nesta quarta-feira (14) uma nova operação de busca e apreensão contra Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na investigação sobre suspeitas de fraude envolvendo a instituição financeira. 

Agentes realizam buscas contra o ex-banqueiro, que cumpre prisão domiciliar em São Paulo. São alvos endereços ligados a parentes de Vorcaro. Os mandados são cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. 

Esta é a segunda fase da operação Compliance Zero. Vorcaro foi preso em novembro de 2025, acusado de liderar um esquema que criou carteiras falsas de crédito para inflar o patrimônio do Master e, em seguida, vender a instituição financeira ao BRB (Banco de Brasília). Em 17 de novembro, ele foi preso quando, segundo a PF, tentava fugir do país. 

A PF suspeita que o dono do Master tentava fugir do país para escapar das investigações. A defesa do ex-banqueiro argumentava que ele viajaria para fechar a venda da instituição pra investidores árabes. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A defesa de Vorcaro foi procurada, mas ainda não de manifestou sobre a nova operação. 

Tópicos relacionados:

operacao policia-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay