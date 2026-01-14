Cunhado de Vorcaro é preso tentando embarcar para Dubai em jatinho

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O empresário Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso nesta quarta-feira (14) quando se preparava para deixar o país, de jatinho, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.



Ele é alvo de prisão temporária, com o objetivo de resguardar o sigilo da segunda fase da operação Compliance Zero, e deve ser solto em breve.



A Polícia Federal faz nesta quarta-feira (14) uma nova operação de busca e apreensão contra Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na investigação sobre suspeitas de fraude envolvendo a instituição financeira.



Agentes realizam buscas contra o ex-banqueiro, que cumpre prisão domiciliar em São Paulo. São alvos endereços ligados a parentes de Vorcaro. Os mandados são cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.



Esta é a segunda fase da operação Compliance Zero. Vorcaro foi preso em novembro de 2025, acusado de liderar um esquema que criou carteiras falsas de crédito para inflar o patrimônio do Master e, em seguida, vender a instituição financeira ao BRB (Banco de Brasília). Em 17 de novembro, ele foi preso quando, segundo a PF, tentava fugir do país.



A PF suspeita que o dono do Master tentava fugir do país para escapar das investigações. A defesa do ex-banqueiro argumentava que ele viajaria para fechar a venda da instituição pra investidores árabes.



A defesa de Vorcaro foi procurada, mas ainda não de manifestou sobre a nova operação.