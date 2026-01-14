PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes
Ação sobre o Banco Master cumpre mandatos em cinco estados e apura gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14/1), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ofensiva mira crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Nesta etapa, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As ordens judiciais também incluem medidas de sequestro e bloqueio de bens, que somam mais de R$ 5,7 bilhões, segundo a PF.
Entre os alvos estão endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além de familiares próximos, como o pai, a irmã e o cunhado, segundo informações do g1. O investidor e empresário Nelson Tanure também é citado como alvo da operação. De acordo com a investigação, houve captação de recursos, aplicados em fundos, cujos valores foram desviados para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes.
Durante a ação desta quarta-feira, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, chegou a ser detido no aeroporto quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi liberado em seguida. A detenção, segundo a Polícia Federal, ocorreu apenas para o cumprimento das medidas judiciais da operação.
Os agentes também estiveram em um endereço ligado a Nelson Tanure, mas ele não foi encontrado no local. O empresário foi localizado no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), no momento em que embarcaria em um voo doméstico. O telefone celular dele foi apreendido.
A Polícia Federal afirma que as medidas adotadas nesta nova etapa têm como objetivo interromper a atuação do grupo investigado, garantir a recuperação de ativos e aprofundar as apurações sobre o funcionamento do esquema.
Primeira operação
A primeira fase da Operação Compliance Zero, realizada em novembro do ano passado, resultou em sete prisões, incluindo a de Daniel Vorcaro. Na ocasião, o empresário foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando, segundo os investigadores, tentava deixar o país em um avião particular com destino à Europa. Ele acabou sendo solto posteriormente por decisão da Justiça.