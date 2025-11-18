Diretor-geral da PF diz que fraude no Banco Master chega a R$ 12 bilhões

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, afirmou nesta terça-feira (18/11), durante depoimento à CPI do Crime Organizado, que a fraude investigada na Operação Compliance Zero envolve cifras estimadas em R$ 12 bilhões. A declaração foi dada aos parlamentares enquanto a operação ainda estava em curso, com o cumprimento de mandados em cinco estados e no Distrito Federal.

Passos destacou a magnitude do esquema, classificando-o como um crime contra o Sistema Financeiro Nacional, e ressaltou a articulação institucional para deflagrar a ação.

"Nós estamos fazendo uma operação importante, numa integração inclusive com o Banco Central, com o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro. Nós falamos, assim, de cerca de 12 bilhões de reais que envolvem esse crime, que está sob investigação hoje com várias prisões", declarou o diretor-geral na comissão.

Ele também revelou que, durante as buscas, foram apreendidos R$ 1,6 milhão em espécie na casa de um dos investigados. Segundo a Polícia Federal, também foram apreendidos carros de luxo, obras de arte e relógios.

A operação

A Operação Compliance Zero apura suspeitas de fraude na emissão de títulos de crédito por instituições financeiras. Entre os alvos da ação está a cúpula do Banco Master.

O dono da instituição, Daniel Vorcaro, foi detido na noite anterior (17/11) no aeroporto de Guarulhos (SP), tentando embarcar para o exterior. O sócio dele, Augusto Lima, também foi preso.