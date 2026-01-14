Saiba quem é Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, é um pastor e empresário, que vinha ganhando destaque no mundo do empreendedorismo nos últimos anos, com marcas como a rede de açaí Oakberry e a academia de luxo Les Cinq.

O empresário, que foi preso nesta quarta-feira (14/1) quando se preparava para viajar para Dubai, foi alvo de prisão temporária, com o objetivo de resguardar o sigilo da segunda fase da operação Compliance Zero. Ele foi solto ainda pela manhã.

A assessoria de Zettel não se manifestou.

Casado com Natalia Vorcaro, irmã do banqueiro, Zettel é pastor da igreja Lagoinha e foi o maior doador das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2022.

Com cerca de R$ 5 milhões doados no total, Zettel foi o sexto maior doador nas eleições daquele ano, sendo R$ 3 milhões para a campanha de Bolsonaro e R$ 2 milhões para a de Tarcísio, que venceu a disputa pelo governo de São Paulo.

Pela lei eleitoral, pessoas físicas podem doar aos candidatos até 10% da renda bruta que obtiveram no ano anterior à eleição, o que permite aos cidadãos com altos ganhos direcionarem volumes consideráveis para as campanhas.

Como base de comparação para dimensionar o tamanho da doação de Zettel, o empresário Rubens Ometto, presidente do conselho de administração da Cosan, que tradicionalmente aparece no topo do ranking de doadores, repassou R$ 7,4 milhões para campanhas no pleito de 2022, sendo R$ 200 mil em doação direta para Tarcísio. Como Zettel, apenas o advogado Otto Medeiros de Azevedo Junior também ofereceu R$ 2 milhões para a campanha do republicano.

Além de doar para Tarcísio e Bolsonaro, Zettel também repassou R$ 10 mil para Lucas de Vasconcelos Gonzalez (Novo) em uma campanha a deputado federal por Minas Gerais, que recebeu recursos de outros membros da família Vorcaro.

Zettel é fundador e CEO da Moriah Asset, que se define como o primeiro e maior private equity de investimentos em bem-estar do Brasil.

Por meio da empresa, ele é sócio do Grupo Frutaria, donos de marcas como Frutaria São Paulo, Empório Frutaria e Néctar, além da rede de açaí Oakberry, da academia Les Cinq, Desinchá e Super Nutrition, de suplementos, como creatina.Zettel também tem passagem por negócios ligados a Daniel Vorcaro.

Zettel foi diretor da Super Empreendimentos, empresa que em 2024 adquiriu a casa de R$ 36 milhões, que ficou conhecida como hub de Vorcaro em Brasília.

Lá o banqueiro recebeu políticos, como o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, Antonio Rueda, do União Brasil, e Hugo Motta (Republicanos-PB), da Câmara dos Deputados, e nomes do governo Bolsonaro, como Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, e Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União.

A empresa pertence a um fundo, o Termópilas, gerido pela Reag, que foi um dos alvos da Carbono Oculto -operação realizada em agosto, que mira a relação entre o setor de combustíveis, o PCC e empresas financeiras.

A Super também entrou no noticiário do escândalo do Banco Master porque em dezembro de 2024 doou um apartamento de quase R$ 4,4 milhões a uma mulher citada em operação policial de 2022 contra o tráfico de drogas. A defesa dela nega a acusação.

Nove meses antes de doá-lo, a Super comprou o apartamento da Viking, empresa da qual Daniel Vorcaro é sócio.

Zettel foi um dos diretores da Super até julho de 2024. Uma sócia dele, Ana Cláudia Queiroz de Paiva, permanece como diretora.

Levantamento realizado pela Folha com base em dados da Receita Federal mostra que empresas de Daniel Vorcaro também estão registradas no mesmo endereço de alguns dos negócios de Zettel.

Em um complexo comercial na avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, há uma sala que, ao mesmo tempo, é sede da Vinc Consultoria e Investimentos e da Viking Participações, das quais Vorcaro é sócio. O local também abriga a Adonay Participação SA e a FSW SPE, nas quais Zettel aparece como administrador, segundo dados da Receita.