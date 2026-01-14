Assine
overlay
Início PlatôBr

As enxadadas e as serpentes no caso Master

Nova fase da Operação Compliance Zero mirou Daniel Vorcaro, pai e cunhado dele, além de Nelson Tanure e João Carlos Mansur

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
14/01/2026 09:51

compartilhe

SIGA
x
As enxadadas e as serpentes no caso Master
As enxadadas e as serpentes no caso Master crédito: Platobr Politica

Do presidente de um dos maiores bancos brasileiros nesta terça-feira, 14 de janeiro:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“No caso do Master, em vez de ‘cada enxadada, uma minhoca’, é ‘cada enxadada, uma serpente’”.

Mal sabia o interlocutor da coluna que hoje a Polícia Federal também bateria na porta de pesos pesados como Nelson Tanure e João Carlos Mansur.

Investidor com histórico em reestruturações e empresas em crise, Tanure tem negócios em áreas como energia, petróleo, saúde e infraestrutura. No ano passado, ele fez uma oferta para comprar a parte da Novonor, antigo Grupo Odebrecht, na Braskem.

Mansur fundou e presidiu gestora Reag Investimentos, suspeita de envolvimento nas fraudes financeiras do Master. A gestora também foi alvo da operação Carbono Oculto, que investiga ramificações do PCC no mercado financeiro.

Deflagrada por ordem de Dias Toffoli, a segunda fase da Operação Compliance Zero cumpre 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao esquema de fraude do Banco Master e medidas de sequestro e bloqueio de bens de mais de R$ 5,7 bilhões. Os mandados são cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Tanure e Mansur tiveram seus endereços vasculhados e materiais apreendidos. Tanure teve o celular recolhido pela Polícia Federal.

Além dos dois e de Daniel Vorcaro, foram alvos de buscas da PF o pai do ex-banqueiro, Henrique Vorcaro, e o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, preso enquanto tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A investigação mira um suposto esquema de fraudes financeiras, concessão de créditos fictícios e operações estruturadas, que teriam alimentado a captação de recursos e a emissão de títulos de crédito sem lastro pelo Banco Master.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay