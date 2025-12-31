O que André Esteves e Daniel Vorcaro de fato disputavam
André Esteves e Daniel Vorcaro, tidos como rivais, disputavam mais influência em Brasília do que mercados
compartilheSIGA
Tidos como rivais no mercado financeiro, André Esteves e Daniel Vorcaro, os donos do BTG e do Master, respectivamente, nunca disputaram mercado, de fato.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As linhas de negócio do Master nunca ameaçaram o BTG.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A disputa era mais por poder e influência em Brasília. Tanto Vorcaro quanto Esteves acumulam há anos filas e filas de aliados no Executivo, no Legislativo e no Judiciário — Inclusive em relação a interlocução com ministros do STF.