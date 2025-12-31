Assine
overlay
Início Economia

O que André Esteves e Daniel Vorcaro de fato disputavam

André Esteves e Daniel Vorcaro, tidos como rivais, disputavam mais influência em Brasília do que mercados

Publicidade
Carregando...
GA
Guilherme Amado
GA
Guilherme Amado
Repórter
31/12/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
O que André Esteves e Daniel Vorcaro de fato disputavam
O que André Esteves e Daniel Vorcaro de fato disputavam crédito: Platobr Economia

Tidos como rivais no mercado financeiro, André Esteves e Daniel Vorcaro, os donos do BTG e do Master, respectivamente, nunca disputaram mercado, de fato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As linhas de negócio do Master nunca ameaçaram o BTG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A disputa era mais por poder e influência em Brasília. Tanto Vorcaro quanto Esteves acumulam há anos filas e filas de aliados no Executivo, no Legislativo e no Judiciário — Inclusive em relação a interlocução com ministros do STF.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay