Lula crítica fake news e IA depois de segundo vídeo de Nikolas

Em cerimônia realizada nesta sexta-feira (16/1), no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o combate à disseminação de mentiras na internet, com foco nas eleições de 2026, e criticou o uso da Inteligência Artificial para manipulação de imagens de mulheres.

Apesar de não ter sido diretamente citado, a declaração foi feita após a divulgação de um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no qual ele levanta acusações sobre um suposto monitoramento de transações via Pix, o que foi desmentido pela Receita Federal.





Segundo Lula, a sociedade estaria “vivendo o mundo da mentira”. Diante de sindicalistas, afirmou que as pessoas não podem se “acovardar diante das mentiras, das fake news que essa gente faz todo o santo dia”.

“É mais fácil acreditar numa mentira, porque a mentira você não tem que provar. Eu falo que o cara não presta, você acredita, você nem conhece o cara, no que é que você acredita? Vai procurar conhecer o cara. Então nós estamos vivendo o mundo da mentira. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada”, disse o presidente no lançamento da moeda comemorativa pelos 90 anos do Salário Mínimo, na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro.

No vídeo publicado na terça-feira (13/1), Nikolas afirma que o governo poderia monitorar e tributar movimentações feitas por meio do Pix. Em nota, a Receita Federal negou e afirmou que a Instrução Normativa nº 2.278 de 2025 “é atacada mentirosamente”, esclarecendo que a norma apenas estende às fintechs obrigações já aplicadas às instituições financeiras.



Nesta sexta-feira (16/1), o deputado Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo na Câmara, protocolou pedido à Advocacia-Geral da União (AGU) para apurar a conduta do parlamentar.

Ao tratar das eleições deste ano, Lula afirmou: “Se a gente não for esperto, a mentira vencerá a verdade”. O presidente também criticou apostas online, o uso da Inteligência Artificial e ironizou o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe: “Eu não conheço um professor de matemática que tenha 4 milhões. Mas se o cara tiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões”, ironizou.



