Mateus Simões diz que a pedido de Bolsonaro não negociou vaga ao senado

Pré-candidato ao governo de Minas, o vice-governador Mateus Simões (PSD) diz não ter, em nenhum momento, negociado a segunda vaga ao Senado, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um evento marcado por discurso de união, Simões chegou a mencionar o nome do presidente do PL, o deputado federal Domingos Sávio (PL). O vice-governador participou da inauguração da subestação da Cemig em Santo Antônio do Monte, nessa quinta-feira (15/1), com a presença de Domingos e outros deputados do PL.



Ao tratar da possível aliança com o PL, Mateus Simões mencionou Domingos Sávio, a quem, em tom de brincadeira, chamou de "senador" ao longo da cerimônia.



"O PL, na verdade, sabe, o ‘senador’ Domingos Sávio sabe disso, ele tem, já, obviamente, uma vaga do Senado reservada nessa discussão. Eu nunca discuti a segunda vaga do Senado com ninguém por um pedido do presidente Bolsonaro", afirmou.

Conforme Simões, o pedido partiu do próprio Jair Bolsonaro, que teria solicitado que ao menos um dos candidatos ao Senado pela chapa fosse do PL.

"O presidente Bolsonaro, quando esteve em Belo Horizonte pela última vez, 30 dias antes de ser preso, me fez um pedido quando esteve comigo. Falou: Mateus, nós queremos que um candidato ao Senado seja do PL, para que o PL possa fazer o trabalho da mudança da cara do Senado do Brasil", afirmou.

Vaga a vice na chapa de Simões



Simões acrescentou que, apesar de o PL ter legitimidade para pleitear outros espaços na chapa, as conversas não giram em torno de cargos, mas de convergência de projetos.

"Agora, é claro que o PL, pelo tamanho dele, tem condição de compor, exigindo os espaços e discutindo os espaços que sejam necessários. A discussão não é essa. O PL e nós, do PSD e do Novo, não estamos discutindo vagas, espaços. Estamos discutindo um alinhamento de projetos". Interlocutores próximos ao PL afirmam que o partido aguarda apenas o aceno de Simões sobre a vaga na chapa majoritária, mesmo com resistência da ala da segurança pública.

A deputada federal Greyce Elias (Avante) também esteve na inauguração. Ela aguarda a janela partidária para se filiar ao PL. À reportagem, Greyce Elias evitou especulações sobre ser um dos nomes cotados pelo PL para a possível composição da chapa majoritária, seja com Simões ou com o senador Cleitinho (Republicanos), como já ventilado.

Contudo, afirmou que o nome estará à disposição, caso essa seja a decisão da legenda.

Arco de alianças



Ainda em um cenário de indefinições e pavimentando a candidatura, Simões espera ampliar o arco de alianças e trazer, além do PL, o Republicanos do senador Cleitinho.

"Tenho grandes expectativas de que, além do União, PP, Podemos, Solidariedade, PRD, obviamente o Novo e o PSD, que já estão comigo, a gente tenha a condição de agregar o PL e o Republicanos. Pelo que eles representam, seja pela bancada excepcional que o PL tem, comandada estadualmente pelo deputado Domingos Sávio, seja pela representatividade do Republicanos na pessoa do senador Cleitinho", enfatizou.

Embora não seja pré-candidato declarado, Cleitinho tem liderado as pesquisas ao governo de Minas. O evento no Centro-Oeste de Minas também teve a presença do irmão do senador, o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL). Também do PL, o deputado estadual Antônio Calos Arantes acompanhou a solenidade ao lado do governador Romeu Zema (Novo).



PL define em fevereiro projeto em Minas



Domingos Sávio voltou a dizer que o PL trabalha por uma aliança de centro-direita e direita para o governo de Minas ao mesmo tempo em que tem o compromisso de assegurar palanque para Flávio Bolsonaro - pré-candidato à presidente indicado pelo pai. Disse que conversou nesta sexta-feira (16/1) com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto e que combinaram uma reunião para o dia 2 de fevereiro para conciliar o projeto nacional como "a missão em Minas".

"Sobre minha pré-candidatura ao Senado percebo um ambiente muito favorável e espero que na primeira quinzena de fevereiro possamos ter uma decisão e anúncio oficial", informou.

*Amanda Quintiliano especial para o EM