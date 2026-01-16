Assine
Integrantes do MBL vão até local onde Lula nasceu para jogar sal grosso

Renan Santos disse que a iniciativa buscou marcar posição contra o lulismo e mobilizar apoiadores para o enfrentamento político ao atual governo

16/01/2026 09:29

Integrantes do MBL jogam sal grosso onde Lula nasceu
Integrantes do MBL jogam sal grosso onde Lula nasceu crédito: Reprodução/Redes Sociais

Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) foram até o município de Caetés, em Pernambuco, local onde nasceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para jogar sal grosso em frente à residência associada à família do petista. O episódio foi divulgado nas redes sociais nessa quinta-feira (15/1) por Renan Santos, um dos fundadores do MBL e pré-candidato à Presidência da República.

Em vídeo publicado nas redes, Renan disse que a iniciativa buscou marcar posição contra o lulismo e mobilizar apoiadores para o enfrentamento político ao atual governo.

 
 
 
Durante a gravação, Renan comparou a simplicidade da casa onde Lula nasceu com a realidade socioeconômica da região e afirmou que o presidente tenta manter a imagem de homem comum.

Na sequência, o pré-candidato recorreu a uma analogia histórica para justificar o ato simbólico. Ele citou a derrota de Cartago pelo Império Romano, nas Guerras Púnicas, e disse que, após a vitória, os romanos teriam jogado sal sobre o território inimigo para impedir que algo voltasse a nascer. “Foi isso que nós fizemos”, declarou, ao afirmar que o grupo levou sal grosso ao local como forma de protesto político.

