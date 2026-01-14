Pesquisa Genial/Quaest: Lula venceria Tarcísio, Flávio e Zema no 2º turno

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os possíveis adversários em um eventual segundo turno nas eleições de 2026, aponta a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14/1). O levantamento testou sete cenários diferentes, e o petista lidera em todos, com vantagens que variam de 5 a 19 pontos percentuais.

A disputa mais acirrada seria contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nesse cenário, Lula teria 44% das intenções de voto contra 39% de Tarcísio.

Contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), indicado pelo pai como pré-candidato do PL, Lula venceria por 45% a 38%. Já no embate com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), o atual presidente soma 43% contra 36% do rival.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), aparece com 33% das intenções de voto em um eventual segundo turno, enquanto Lula alcançaria 44%. Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), a vantagem do petista amplia-se: Lula tem 46% e Zema, 31%.

A pesquisa também simulou disputas contra Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã). Contra Renan, Lula vence por 46% a 26%. Diante de Rebelo, o placar seria de 45% a 27% para o atual presidente.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre os dias 8 e 11 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.