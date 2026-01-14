Assine
NOVO LEVANTAMENTO

Pesquisa Genial/Quaest: maioria desaprova governo Lula; veja números

Desaprovação empata tecnicamente com aprovação, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos

Vinícius Prates
14/01/2026 11:26 - atualizado em 14/01/2026 11:37

Presidente Lula concede entrevista exclusiva ao jornal Estado de Minas, à TV Alterosa e ao Portal Uai, veículos do Diários Associados Minas
Os índices sobre o Governo Lula configuram um empate técnico dentro da margem de erro crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

A desaprovação ao trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manteve em 49% em janeiro de 2026, enquanto a aprovação aparece com 47%, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14/1). Os índices configuram um empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação à avaliação geral do governo, 39% dos eleitores classificam a gestão como negativa. O índice dos que avaliam o governo como positivo é de 32%, enquanto 27% o consideram regular. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Ao comparar o atual mandato com os dois primeiros governos de Lula (2003-2010), 43% dos eleitores consideram a gestão atual pior. Para 21%, o governo está melhor, e outros 21% avaliam como igual, sendo que esperavam que fosse bom.

Economia

O levantamento também mediu a percepção dos brasileiros sobre a economia. Para 43% dos entrevistados, a situação econômica do país piorou nos últimos 12 meses. Já 24% avaliam que houve melhora, e 29% consideram que o cenário permaneceu igual.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 8 e 11 de janeiro de 2026. 

