ELEIÇÕES 2026

TSE aprova criação do Missão, partido do MBL

Ministros seguiram voto do relator André Mendonça. Nova legenda usará o número 14 nas urnas e se torna o 34º partido do Brasil

04/11/2025 22:38

Renan Santos, coordenador do MBL e presidente do partido Missão
Renan Santos, coordenador do MBL e presidente do partido Missão crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou por unanimidade a criação do Missão, partido político ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre).

Com a aprovação, o partido poderá participar das eleições de 2026. O MBL já havia obtido do MPE (Ministério Público Eleitoral), em setembro, um parecer favorável à criação da legenda. Para o órgão, a sigla cumpriu as exigências necessárias - entre elas, a coleta de assinaturas e a elaboração do programa partidário.

Os seis ministros seguiram voto do relator André Mendonça, que afirmou que a sigla obteve os números necessários para a criação. O MBL conseguiu mais de 589 mil assinaturas favoráveis --o número mínimo era 547.042.

Ao defender a criação do partido, o advogado do grupo citou Raul Seixas. "O sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade", disse Arthur Luís Mendonça Rollo. Ele afirmou ainda que o movimento começou por "jovens que em determinado momento sentiram a necessidade de deixar suas casas para buscar melhores condições ao país".

A nova legenda usará o número 14 nas urnas e se torna o 34º partido do Brasil. O coordenador do MBL e presidente do partido Missão, Renan Santos, deve ser o candidato da legenda à Presidência da República. 

Criado em 2014, o MBL ganhou força em meio aos protestos contra Dilma Rousseff (PT). Na época, o movimento puxou manifestações em diferentes capitais pedindo o impeachment da então presidente. Em 2024, 15 vereadores e uma vice-prefeita, integrantes do grupo, foram eleitos, conforme mostrou reportagem do UOL.

