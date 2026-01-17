Bombeiros buscam por homem que pulou em rio em bairro de BH
O homem teria entrado no rio na Vila São Gabriel, na altura do Beco Valadares, Região Nordeste de Belo Horizonte
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) buscam por um homem que pulou em um rio na Vila São Gabriel, no bairro de mesmo nome, na região Nordeste de Belo Horizonte. Os militares foram acionados na tarde dessa sexta-feira (16/1), mas os trabalhos seguem neste sábado (17/1).
A ocorrência foi registrada na altura do Beco Valadares. Testemunhas relataram às equipes que o homem aparentava sinais de surto pouco tempo antes de entrar no rio.
Conforme a corporação, a vítima foi levada pela força da correnteza. Ao chegarem no local, os bombeiros realizaram uma varredura nos possíveis locais onde o homem passou.
No entanto, a correnteza do rio estava forte, oferecendo perigo aos militares, o que acabou interrompendo os trabalhos na sexta.
As buscas foram retomadas às 7h30 deste sábado para encontrar a vítima.