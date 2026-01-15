Busca por homem que caiu no Rio Arrudas em BH é encerrada pelos bombeiros

As buscas pelo homem que caiu no Rio Arrudas, em BH, no dia 2 de janeiro foram encerradas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

De acordo com o CBMMG, as operações de busca e salvamento estenderam-se ininterruptamente até o dia 9 de janeiro, envolvendo equipes do 1º BBM, 3º BBM e guarnições de Sabará e Santa Luzia. Sem o surgimento de novas evidências, a operação foi desmobilizada.

“A decisão baseia-se no esgotamento das áreas de varredura e na ausência de novos vestígios que pudessem indicar a localização da vítima.” disse o comunicado emitido pelo corpo de bombeiros.

O caso

A queda aconteceu na noite do último dia 2 no Rio Arrudas, na Avenida do Contorno, Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate.

Segundo informações do CBMMG, um homem jogou outro dentro do rio. A corporação informou ainda que a motivação foi, possivelmente, uma briga. Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local no momento do desentendimento e abordou o autor, que foi preso.

Militares do 1º Batalhão se deslocaram para o local para atender a ocorrência e tentar resgatar a vítima, que foi levada pela água do córrego. As buscas continuaram até o dia 9 de janeiro, quando foram encerradas por falta de novas evidências.



Corpo encontrado no Norte de Minas

Um corpo foi encontrado pelos bombeiros no Rio das Velhas, em Várzea da Palma, no Norte de Minas. O CBMMG informou que a identificação está a cargo da Polícia Civil e que devido à distância entre os municípios de BH e Várzea da Palma, não é possível confirmar a relação entre os casos.

