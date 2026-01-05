Desaparecido há 3 dias: suspeito de jogar homem no Arrudas ganha liberdade

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O homem suspeito de provocar a queda de Maurício Santos da Silva, de 50 anos, no Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, obteve a liberdade provisória durante audiência de custódia nesse domingo (4/1). A vítima está desaparecida desde a noite de sexta-feira (2/1), quando foi empurrada para dentro do rio na Avenida do Contorno, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste da capital.

Segundo o juiz Diego Gómez Lourenço, a defensoria pública juntou aos autos documentos que atestam a inimputabilidade de Warlley Silva de Paula, tendo em vista o quadro de "sofrimento mental". O crime aconteceu em trecho em frente ao Restaurante Popular durante uma briga entre os envolvidos. O suspeito tem passagens por roubo e furto.

"Em que pese a gravidade concreta do delito, os elementos colhidos indicam que o custodiado possui transtorno mental ou deficiência psicossocial severa, inclusive, fato notório em audiência de custódia", frisou o juiz.

Logo, a pena privativa de liberdade foi substituída pelas seguintes medidas cautelares: encaminhamento imediato à rede de atenção psicossocial; proibição de se aproximar e manter contato com familiares da vítima ou testemunhas, mantendo distância mínima de 300 metros dessas pessoas; proibição de se ausentar da comarca de Belo Horizonte por mais de trinta dias sem autorização judicial; compromisso de manter endereço atualizado e dever de comparecimento a todos os atos do inquérito e ação penal que vier a ser instaurada; e monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica.

Por fim, o juiz destacou que a internação compulsória em hospital de custódia, visando ao tratamento psiquiátrico, não encontra respaldo legal em decorrência do que que qualificou como "novo paradigma antimanicomial". Nesse sentido, o magistrado citou a Lei 10.216/2001, que, em linhas gerais, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo de assistência em saúde mental.

"A internação só se admitirá se houver laudo médico superveniente que a aponte como

último recurso terapêutico em hospital geral e não como medida de natureza penal", concluiu.

Desaparecido há 3 dias

O Corpo de Bombeiros está empenhado nas buscas de Maurício Santos da Silva desde a noite da última sexta-feira. São utilizados drones e helicóptero na procura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na manhã desta segunda-feira, os militares realizaram varreduras em pontos como a Rua São Vicente, no Bairro Granja de Freitas, na Região Leste de BH, e na Rua do Cartório, na Vila Marzagão, em Sabará, na Região Metropolitana. As buscas foram interrompidas no início da noite e serão retomadas a partir das 8h desta terça-feira (6/1), segundo a corporação.