Suspeito de jogar homem no Arrudas volta a ser preso 2 dias após liberdade

O suspeito de jogar um homem no Ribeirão Arrudas, Warlley Silva de Paula, de 29 anos, voltou a ser preso dois dias depois de ter sido colocado em liberdade provisória. Desta vez, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela Justiça nessa quarta-feira (7/1).

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Warlley foi detido em razão de uma tentativa de assalto ocorrida no dia 5 de janeiro, no Centro de Belo Horizonte (MG). Na ocasião, ele teria tentado roubar a bolsa e o celular de uma mulher, mas contido por populares.

A juíza Juliana Beretta considerou a gravidade da conduta, as reiteradas reincidências do acusado e o fato de ele ter rompido a tornozeleira eletrônica imposta como medida alternativa à prisão, relacionada à tentativa de homicídio registrada em 2 de janeiro. Com isso, o suspeito passou a ser considerado foragido.

Ainda conforme o TJMG, Warlley já foi beneficiado com liberdade provisória em dez ocasiões, sendo a primeira em 2016. A magistrada também determinou o envio de ofício à Central de Execução de Medidas de Segurança e ao diretor do presídio onde ele se encontra, para adoção de providências que garantam tratamento e medicação adequados ao custodiado.

O caso

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado na noite de sexta-feira (2/1) para atender a uma ocorrência no Ribeirão Arrudas, na Avenida do Contorno, no bairro Carlos Prates, Região Noroeste da capital. Segundo informações iniciais, um homem teria empurrado outro para dentro do curso d’água durante uma briga.

Uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais que passava pelo local no momento do desentendimento abordou o autor, que foi preso. A vítima, Maurício Santos da Silva, de 50 anos, foi levada pela correnteza e permanece desaparecida.

As buscas mobilizaram militares do Primeiro Batalhão do Corpo de Bombeiros, com apoio de duas viaturas, helicóptero e drone. Um dos veículos percorreu as margens do ribeirão, enquanto outro permaneceu na região da Marzagânia, onde há pedras no leito do curso d’água.

Liberdade provisória

Warlley havia obtido liberdade provisória durante audiência de custódia realizada no domingo (4/1). Na ocasião, o juiz Diego Gómez Lourenço considerou documentos apresentados pela Defensoria Pública que apontam a inimputabilidade do suspeito, em razão de quadro de sofrimento mental.

“Em que pese a gravidade concreta do delito, os elementos colhidos indicam que o custodiado possui transtorno mental ou deficiência psicossocial severa, inclusive fato notório em audiência de custódia”, destacou o magistrado.

O crime ocorreu em um trecho da Avenida do Contorno, em frente ao Restaurante Popular. O suspeito possui passagens anteriores por roubo e furto. Warlley foi preso novamente nessa terça-feira (6/1), dois dias depois de ser concedido a liberdade provisória, e a prisão convertida na quarta-feira (7/1).