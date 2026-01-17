Falta d’água revolta moradores e gera críticas à Copasa em Vespasiano

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Moradores do bairro Vila Esportiva, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciam sucessivas falhas no abastecimento de água ao longo desta semana. Segundo os relatos, o fornecimento tem sido interrompido diariamente, com retornos parciais e instáveis, o que tem causado transtornos à rotina das famílias.

O assistente de produção farmacêutica Jhon Erick Silva Santos, de 31 anos, afirma que os últimos dias foram marcados por incerteza. De acordo com ele, a água tem faltado em diferentes períodos do dia. “Na segunda acabou de manhã e voltou à noite. Na terça, ficou a parte da manhã toda sem água e voltou à tarde. Quarta foi a mesma coisa, quinta se repetiu. Ontem acabou por volta de meio-dia, ou antes, e está até agora”, relata.

Jhon também conta que já registrou diversos protocolos de reclamação junto à Copasa e diz que o problema é recorrente. Ele explica que depende diretamente da água da rede para atividades básicas do dia a dia. “É todo dia. Chego em casa e verifico se tem água, porque costuma não ter. Tenho torneiras dentro de casa que dependem da água da rua para encher garrafas, colocar na geladeira, fazer comida. Se ficar um ou dois dias sem água, a da caixa acaba. Então eu verifico toda vez que chego”, afirma.

Segundo o morador, nem mesmo as informações repassadas pela companhia têm correspondido à realidade. “Ontem a gente fez uma reclamação na Copasa por volta das 19h30. Eles falaram que a água estava para voltar às 18h, sendo que às 19h30 eu estava com eles na linha reclamando de falta de água”, diz.

Qualidade da água

Também morador da Vila Esportiva, o advogado Rafael Custódio, de 33 anos, relata que está há cerca de cinco dias sem abastecimento suficiente, a ponto de as caixas d’água secarem. Além da interrupção no fornecimento, ele reclama da qualidade da água. “Lavei a caixa d’água semana passada. Olha o barro que vem na água”, afirma.

Outra queixa comum entre os moradores é o valor das contas de água, consideradas incompatíveis com o consumo. “Como pode? Eu fico fora de casa o dia todo, trabalho em Belo Horizonte, e a minha conta vem altíssima”, questiona Rafael. Jhon também critica os valores cobrados. “Olha o valor que a gente paga de água todo mês”, diz.

Outra queixa comum entre os moradores é o valor das contas de água Arquivo Pessoal/Divulgação

Em nota, a Copasa informou que neste sábado (17/01) realiza uma manutenção emergencial na rede de abastecimento que atende a região do bairro Vila Esportiva, o que ocasionou a interrupção no fornecimento de água. Segundo a companhia, a previsão de conclusão dos trabalhos foi às 16h, com retomada gradativa do abastecimento ao longo da noite. "Disseram que teria água, mas chegou pouco, cerca de dois baldes de água", informou Rafael.

A Copasa não comentou sobre as reclamações relacionadas aos valores considerados desproporcionais nas contas dos moradores.

A reportagem também procurou a Prefeitura de Vespasiano para se manifestar sobre as denúncias de falta d’água e possíveis medidas adotadas, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para posicionamento.