Escolas em Vespasiano aderem a ensino da matemática tolerante ao erro

Crianças e professores retornaram antes do fim das férias para um aprendizado conjunto durante a semana (foto: André Seite/Itaú Social/Divulgação)

Com o início das aulas marcado para o dia 6 de fevereiro, 48 professoras e 60 alunos da rede municipal de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anteciparam o retorno para participar do curso Docentes Mentalidades Matemáticas (DoMM). Durante essa semana, discentes e docentes se envolveram em uma abordagem de ensino matemático que valoriza o visual e o criativo, sendo mais tolerante ao erro das crianças.Embasado pela neurociência, a metodologia foi adotada pela Secretaria de Educação de Vespasiano no início de 2022. Já o programa foi desenvolvido pelo Centro de Estudos Youcubed, da Universidade de Stanford, e implantado no Brasil pelo Instituto Sidarta. No município da Grande BH, a ação é uma realização do Itaú Social em parceria com a prefeitura.A presidente do Sidarta, Ya Jen Chang, destaca o aprendizado prático do programa como forma de preparação das docentes. “O DoMM foi pensado justamente em aliar essa teoria e colocar isso em prática com o feedback da comunidade de aprendizagem. A sala de aula é um ambiente muito solitário, então esse modelo é mais rico pois ajuda a professora a progredir e estar melhor preparada”.O programa ocorreu durante cinco dias, dividido em duas etapas diárias. Na parte da manhã, as professoras tinham aulas com as formadoras do Sidarte. À tarde, alunos do 5º ano participavam de oficinas com os docentes para praticar o conteúdo aprendido.A professora Adenilde Barbosa, que leciona para alunos do 1º ao 5º ano na Escola Municipal Senhor do Bomfim, falou sobre o aprendizado constante e a valorização do erro.