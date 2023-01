Cadastro escolar: prazo para matrícula termina nesta quarta (18)

Pais e/ou reesposáveis devem comparecer à secretaria da unidade escolar a qual o estudante foi direcionado com documentos para confirmar a matrícula (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG)

O prazo para a confirmação da matrícula para quem fez o cadastramento escolar 2023 se encerra nesta quarta-feira (18/1). Para finalizar o processo, é necessário comparecer à secretaria da unidade escolar a qual o estudante foi direcionado pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem).

Os inscritos no Sucem podem consultar a escola para qual o estudante foi encaminhado acessando o site do cadastro escolar . É importante que o pai ou responsável ou candidato/aluno, quando maior de 18 anos, observe o horário de funcionamento da unidade escolar para realizar a confirmação da matrícula.

Em Minas Gerais, 727 municípios aderiram ao Cadastro Escolar unificado. Nos restantes, o encaminhamento contempla apenas as escolas estaduais. Os estudantes são indicados para a escola mais próxima de sua residência que possua vaga para a etapa pleiteada.

Documentação

Para a efetivação da matrícula, os pais/responsáveis ou o próprio aluno, quando maior de idade, deverão apresentar a seguinte documentação:

Documento de Identidade ou, na sua ausência, Certidão de Nascimento/Casamento do aluno, original e cópia;

CPF do aluno, original e cópia, sendo obrigatória a apresentação se for maior de idade e facultativa se menor de idade;

Comprovante de residência, original e cópia, no nome de um dos pais/responsáveis ou do aluno, quando maior de idade;

Histórico Escolar ou Declaração de Transferência, com indicação do ano de escolaridade que o aluno está habilitado a cursar em 2023, ficando o documento original na escola;

Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio ou Parecer da Secretaria de Estado de Educação e publicação de Equivalência de Estudos, concluídos no exterior, ao Ensino Médio brasileiro, para o candidato/aluno que for ingressar no curso técnico na forma subsequente;

Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade, comprovando matrícula no Ensino Médio, para o aluno que for ingressar no curso técnico na forma concomitante.

Para o aluno menor de idade é necessária, ainda, a apresentação de documento de identidade e do CPF, originais e cópias, de um dos pais/responsáveis.

Vagas remanescentes

O candidato que não fez o cadastro no Sucem ou aquele não confirmar sua matrícula presencialmente, dentro do prazo estabelecido, deve aguardar o período de vagas remanescentes, que irá iniciar a partir do dia 27 de janeiro, até o dia 10 de fevereiro, para pleitear uma vaga na rede pública de ensino em 2023.