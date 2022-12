Aluna de escola pública de Minas é finalista em concurso mundial de desenho

“Liderar com compaixão” é o tema da competição de desenho Concurso Cartaz da Paz do Lions Clubs Internacional, na qual a estudante montes-clarense Lia Santos de Gitirana, de 12 anos, está representando o Brasil.

O desenho que garantiu a Lia chegar a esta etapa mostra uma líder com um coração na mão, recebendo a luz da paz e a compartilhando com pessoas de povos e etnias diferentes.

Aluna da Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro da cidade de Montes Claros, no Norte de Minas, Lia contou com as orientações da professora de arte Ana Paula Peito Murta. Segundo Ana, os rascunhos do projeto mostraram que a adolescente tem muita sensibilidade e habilidade para se expressar por meio da arte.