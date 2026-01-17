Cachorro é resgatado por bombeiro depois de ficar preso na lama

A expressão popular “enfiar o pé na lama” é usada para descrever a atitude de uma pessoa que leva a erro ou consequência negativa. Mas, o bombeiro Hugo Alves Durães cabo Alves, do 7º Batalhão de Bombeiro Militar de Montes Claros, Norte de Minas, literalmente, enfiou o pé na lama para salvar um cachorro em risco em um gesto heroico e aplaudido.

O fato aconteceu na noite de quinta-feira (15/01). Um cachorro de médio porte foi resgatado depois de ter ficado preso em área de lamaçal e de vegetação de taboa, na lagoa do Interlagos, no Bairro Esplanada, na região norte da cidade.

“Valeu todo o esforço. Ver o animal salvo, em segurança, e saber que conseguimos preservar uma vida — mesmo que muitos achem “apenas um cachorro”, não tem preço”, afirmou o militar, em entrevista ao Estado de Minas.

“Para nós, cada vida importa, e momentos assim reforçam o motivo pelo qual escolhemos essa profissão", avaliou o cabo Alves, de 38 anos.

O militar acumula 17 anos de carreira – período em que teve “aprendizado e desafios” em diversas operações de combate a incêndios, de resgates e de salvamentos, tendo atuado nas buscas dos corpos de vítimas da tragédia de Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019.

Resgate

Acionada por populares uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para resgatar o animal que estava em uma área da lagoa que passa por obras de limpeza, retirada de taboas e sedimentos.

O resgate foi dificultado devido à grande quantidade de lama na área em que o cachorro ficou preso. Em meio à escuridão, o cabo Alves, com o uso Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e de roupas apropriadas, entrou na lagoa, enfiando-se e rastejando na lama para conseguir alcançar o animal.

“Devido à grande quantidade de lama e água, foi necessário realizar rastejamento até o local, uma vez que o deslocamento convencional estava impossibilitado, o que dificultou a atuação dos bombeiros”, informou a corporação.

A ação durou cerca de uma hora. O cachorro foi resgatado e deixado em um local seguro. Moradores acompanharam o resgate e aplaudiram os bombeiros, especialmente, o cabo Alves, pela atitude heroica.

O animal ainda ganhou um “banho” dado pelos militares e, por ser um cãozinho de rua, foi solto nas proximidades da Lagoa do Interlagos.

“Como bombeiro militar , posso dizer que foi um trabalho difícil e emocionante. O cachorro estava muito assustado, preso na lama, e cada movimento precisava ser feito com cuidado para não machucá-lo nem colocar a minha integridade em risco. Exigiu paciência, técnica e trabalho em conjunto”, afirma o cabo Alves.

“Foi um sentimento muito forte e difícil de descrever. No momento do resgate, a gente fica totalmente concentrado pensando apenas em fazer tudo dar certo. Mas quando conseguimos salvar o cachorro e vimos que ele estava vivo e fora de perigo, veio uma mistura de alívio, alegria e emoção”, descreveu o militar que terminou com a sensação de dever cumprido.

“Dá um nó na garganta porque percebemos que todo o esforço, o risco e o cansaço valeram a pena. É uma sensação de dever cumprido e, ao mesmo tempo, de humanidade. Aquele olhar do animal, mais calmo depois do resgate, marca a gente. São momentos assim que ficam para sempre na memória e no coração”, relatou.

O bombeiro militar disse ainda que sentiu muita emoção e gratidão ao ser aplaudido. “ O aplauso das pessoas não é só pelo (trabalho do) bombeiro militar, é pelo reconhecimento do esforço, do risco e do compromisso em salvar uma vida. Dá um orgulho silencioso, mas também muita humildade, porque sabemos que fizemos apenas o nosso dever”, considera Hugo Alves.

Casado e pai de dois filhos, o bombeiro afirma que gosta de cães. “Sempre tive um carinho especial por eles porque são leais, sensíveis e dependem muito do cuidado humano, disse o militar, que cria dois cachorros, considerados “praticamente membros da familia”.

“Conviver com eles reforça ainda mais esse respeito e esse compromisso de proteger os animais. Por isso, resgates como aquele mexem tanto comigo. A gente se coloca no lugar deles e faz tudo para salvar”, descreve o cabo Alves.