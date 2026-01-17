MG: guindaste que instalava piscina tomba, atinge casas e deixa feridos

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um guindaste que transportava uma piscina tombou em uma área residencial em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e deixou dois feridos, nessa sexta-feira (16/1). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência.

Conforme informado pelo motorista do guindaste aos bombeiros, ele realizava a instalação e utilizava o guindaste para carregar a piscina, com capacidade de 150 litros, até os fundos da casa. Em determinado momento, o asfalto cedeu e provocou o tombamento do veículo.

O local foi isolado pelos militares, e quatro casas foram atingidas. O condutor do guindaste teve ferimentos no baço esquerdo, mas recusou atendimento médico. Já uma funcionária da empresa de piscinas sofreu cortes na cabeça e membros superiores. Ela foi socorrida por outros funcionários no local.

Devido ao risco no lugar, as quatro residências foram evacuadas e foi estabelecido um espaço de segurança. A Defesa Civil e a Polícia Militar foram acionadas. As vítimas foram orientadas a procurar uma hospedagem provisória e o guindaste foi retirado.