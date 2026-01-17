Assine
MG: guindaste que instalava piscina tomba, atinge casas e deixa feridos

Veículo carregava a piscina para instalação nos fundos da residência quando o asfalto cedeu em uma área residencial em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro

Ana Luiza Soares
Repórter
17/01/2026 08:26

Veículo realizava a instalação da piscina
Um guindaste que transportava uma piscina tombou em uma área residencial em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e deixou dois feridos, nessa sexta-feira (16/1). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência.

Conforme informado pelo motorista do guindaste aos bombeiros, ele realizava a instalação e utilizava o guindaste para carregar a piscina, com capacidade de 150 litros, até os fundos da casa. Em determinado momento, o asfalto cedeu e provocou o tombamento do veículo.

O local foi isolado pelos militares, e quatro casas foram atingidas. O condutor do guindaste teve ferimentos no baço esquerdo, mas recusou atendimento médico. Já uma funcionária da empresa de piscinas sofreu cortes na cabeça e membros superiores. Ela foi socorrida por outros funcionários no local.

Devido ao risco no lugar, as quatro residências foram evacuadas e foi estabelecido um espaço de segurança. A Defesa Civil e a Polícia Militar foram acionadas. As vítimas foram orientadas a procurar uma hospedagem provisória e o guindaste foi retirado.

overflay