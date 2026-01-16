Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO CANIÇO

Polícia Civil indicia 35 suspeitos de quadrilha que agia na Grande BH

Investigação resultou em apreensão de armas, veículos e dinheiro dos envolvidos na organização criminosa

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
16/01/2026 21:04

compartilhe

SIGA
x
A PCMG prendeu, nesta sexta-feira (5/12), um homem, de 55 anos, investigado por tentar matar a ex-namorada, de 27 anos, em Nova Lima
Ação da PCMG busca desarticular organização criminosa no bairro Palmital em Santa Luzia crédito: PCMG/Divulgação

Investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou no indiciamento de 35 suspeitos de atuarem em organização criminosa no bairro Palmital, em Santa Luzia, na RMBH. A Operação Caniço teve o objetivo de desarticular organizações criminosas na região. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dos investigados, 19 tiveram a prisão decretada pela Justiça após representação da PCMG – 14 foram detidos no início da operação em novembro de 2025. De acordo com a corporação, a ação resultou na apreensão de uma carabina calibre .40, cinco veículos não especificados pelas forças de segurança, uma lancha e R$19,9 mil em dinheiro. Ainda foram bloqueados R$16 milhões, 29 contas bancárias e três imóveis. 

 

Leia Mais

As operações tiveram início em agosto de 2024 pelo Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), a partir de levantamentos, denúncias da população e ampla divulgação de imagens de indivíduos com armas de fogo no evento “Arraial do Campo” no Palmital. 

De acordo com a PCMG, as investigações resultaram na identificação de algumas organizações criminosas estruturalmente ordenadas, com divisão de tarefas, liderança definida e controle territorial, voltadas ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além disso, eles constataram que os grupos impunham normas próprias aos moradores locais, mediante a intimidação e violência. 

A estrutura financeira dos criminosos foi destacada pela corporação. Foi identificado pela PCMG, que a organização fazia rifas virtuais com o intuito de ocultar os recursos oriundos do tráfico de drogas, usavam laranjas para lavar dinheiro, utilizavam empresas de fachada e pulverizavam transações bancárias.  

Em novembro de 2025, o Deoesp deflagrou a operação que resultou na expedição de 80 ordens judiciais, 13 pessoas foram presas, houve o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão de bens dos suspeitos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O inquérito policial foi concluído com o indiciamento por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação foi encaminhada ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para adoção das providências legais.

Tópicos relacionados:

operacao organizacao-criminosa palmital pcmg policia-civil santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay