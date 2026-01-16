Polícia Civil indicia 35 suspeitos de quadrilha que agia na Grande BH
Investigação resultou em apreensão de armas, veículos e dinheiro dos envolvidos na organização criminosa
Investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou no indiciamento de 35 suspeitos de atuarem em organização criminosa no bairro Palmital, em Santa Luzia, na RMBH. A Operação Caniço teve o objetivo de desarticular organizações criminosas na região.
Dos investigados, 19 tiveram a prisão decretada pela Justiça após representação da PCMG – 14 foram detidos no início da operação em novembro de 2025. De acordo com a corporação, a ação resultou na apreensão de uma carabina calibre .40, cinco veículos não especificados pelas forças de segurança, uma lancha e R$19,9 mil em dinheiro. Ainda foram bloqueados R$16 milhões, 29 contas bancárias e três imóveis.
As operações tiveram início em agosto de 2024 pelo Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), a partir de levantamentos, denúncias da população e ampla divulgação de imagens de indivíduos com armas de fogo no evento “Arraial do Campo” no Palmital.
De acordo com a PCMG, as investigações resultaram na identificação de algumas organizações criminosas estruturalmente ordenadas, com divisão de tarefas, liderança definida e controle territorial, voltadas ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além disso, eles constataram que os grupos impunham normas próprias aos moradores locais, mediante a intimidação e violência.
A estrutura financeira dos criminosos foi destacada pela corporação. Foi identificado pela PCMG, que a organização fazia rifas virtuais com o intuito de ocultar os recursos oriundos do tráfico de drogas, usavam laranjas para lavar dinheiro, utilizavam empresas de fachada e pulverizavam transações bancárias.
Em novembro de 2025, o Deoesp deflagrou a operação que resultou na expedição de 80 ordens judiciais, 13 pessoas foram presas, houve o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão de bens dos suspeitos.
O inquérito policial foi concluído com o indiciamento por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação foi encaminhada ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para adoção das providências legais.