Operação policial prende suspeito de integrar organização criminosa

Um homem, de 24 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) durante a fase mais recente da Operação Veredicto Sombrio. De acordo com a corporação, o suspeito seria um dos elos logísticos e financeiros de um grupo criminoso especializado em fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro.

Ainda segundo a PCMG, o suspeito seria responsável por auxiliar ativamente na dissimulação de bens e capitais no esquema montado pela organização. Ele atuaria como "laranja", fornecendo o próprio nome para o registro formal de veículos de luxo usados pelo líder do grupo e para a abertura de empresas utilizadas no esquema de fraudes.

As investigações da PCMG identificaram fraudes cometidas pelo grupo em sistemas operacionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e o Registro Nacional de Veículos Automotores Judicial (Renajud). Para acessar essas plataformas, o grupo usava indevidamente credenciais vinculadas a magistrados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do homem de 24 anos, que já era procurado e foi preso na última sexta-feira (12/12), em um sítio localizado em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, outras 10 pessoas já foram detidas em outras fases da Operação Veredicto Sombrio.