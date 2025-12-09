Assine
GRUPO INVESTIGADO

Cinco suspeitos de aplicar golpes de falsos leilões de veículos são presos

O grupo, investigado pela PCMG, também é suspeito de criar falsas centrais de atendimento bancário

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
09/12/2025 19:31

O grupo, investigado pela PCMG, também é suspeito de criar falsas centrais de atendimento bancário crédito: Divulgação/PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente cinco suspeitos de aplicar golpes por meio de falsos leilões de veículos e falsas centrais de atendimento bancário. Eles seriam integrantes de um grupo criminoso, de acordo com a corporação. A operação foi deflagrada no estado de São Paulo nesta terça-feira (9/12). 

A PCMG informa que o grupo utilizava sites falsos e canais de atendimento fraudulentos com o intuito de induzir as vítimas ao erro e viabilizar transferências bancárias indevidas. A análise financeira constatou movimentação aproximada de R$ 2,5 milhões vinculada aos investigados. 

Ao longo da apuração, foram reunidos elementos que indicam a prática de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Civil. De acordo com a corporação, a organização criminosa atraía vítimas, especialmente pessoas idosas, de diferentes regiões do país. 

A ação foi conduzida pela equipe de investigação de fraudes e estelionatos da Polícia Civil de Itajubá, no Sul de Minas. A operação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP), do Grupo de Operações Especiais de Santos (GOE-Santos) e da Delegacia de Capturas do Estado de São Paulo. Além dos cinco mandados de prisão, a Justiça expediu ordens de busca nas cidades de São Paulo, Praia Grande, São Vicente e Itanhaém.

