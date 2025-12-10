Polícia deflagra operação contra crimes do "gota a gota"

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (10/12), em Guaxupé, no Sul de Minas, a “Operação Última Gota”, em combate a um grupo criminoso de origem estrangeira suspeito de atuar na região por meio do esquema ilegal de empréstimos conhecido como “gota a gota”. São crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e outros delitos similares.

Nesta quarta, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Foram apreendidos cadernos de cobrança, listas de devedores, aparelhos celulares, quantias em dinheiro, comprovantes financeiros e outros elementos relevantes para o aprofundamento das investigações.

A operação é coordenada pelo delegado Tales Moreira. De acordo com ele, “trata-se de uma investigação complexa, conduzida de forma técnica e sigilosa, com foco na proteção dos comerciantes e na interrupção de um ciclo de exploração financeira que causa profundo impacto social. A Polícia Civil seguirá atuando de forma firme contra esse tipo de prática”.

As investigações identificaram um núcleo que se estabelecia temporariamente no município e operava um esquema de empréstimos com juros abusivos, cobrados de forma sistemática e intimidadora.

Parte dos valores arrecadados pelos criminosos era remetida ao exterior por meios clandestinos, o que demonstra o caráter organizado e transnacional da atividade ilícita.

Cinco investigados foram detidos e levados à delegacia, para prestar depoimentos. Como não houve nenhum caso de flagrante, eles foram ouvidos e liberados.

O grupo tinha um padrão de atuação: divisões de tarefas, uso de motocicletas para deslocamento, comunicação por aplicativos e cobranças frequentes com forte pressão psicológica, gerando insegurança entre comerciantes locais.

O que é gota-a-gota

Crime gota a gota não é um termo jurídico formal ou um tipo de crime específico codificado na legislação brasileira. É uma expressão idiomática ou jornalística que descreve crimes que ocorrem de forma gradual, repetida e contínua, muitas vezes de menor intensidade individualmente, mas que, ao longo do tempo, causam um dano significativo.

Também são enquadrados como gota a gota os seguintes crimes: pequenos furtos recorrentes, assédio moral ou psicológico contínuo, fraudes ou desvios de recursos públicos em pequenas parcelas, fraudes ou desvios de recursos públicos em pequenas parcelas.

