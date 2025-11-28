Conheça o novo golpe do "presente de aniversário" em Minas

Um novo golpe recorrente tem feito vítimas em várias regiões de Minas e do país. Criminosos se passam por entregadores e informam que há um “presente de aniversário” enviado por um remetente misterioso. Para liberar a encomenda, cobram uma suposta taxa de entrega.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o pagamento é feito em uma falsa maquininha que, na verdade, é um powerbank adaptado para clonar cartões. Os golpistas insistem que a taxa seja quitada exclusivamente no cartão, forçando a vítima a inserir o chip no equipamento fraudulento.

Além do prejuízo financeiro, há risco à saúde. Muitos “presentes” contêm alimentos, como chocolates, bolos e doces, que podem estar adulterados.

Como se proteger

Não aceite presentes de remetentes desconhecidos.

Desconfie de cobranças inesperadas por taxa de entrega.

Priorize pagamentos por meios oficiais e verifique a origem da encomenda.

Compartilhe o alerta com familiares, especialmente idosos.

