Defesa Civil alerta para risco de granizo em Belo Horizonte

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde deste sábado (17/1), um alerta de chuva forte e risco de granizo para a capital mineira. Áreas de instabilidade atmosférica avançaram sobre a cidade, deixando o céu nublado e elevando a possibilidade de chuva de intensidade moderada a forte nas próximas horas. O aviso foi enviado aos celulares da população e reforça a necessidade de atenção imediata.

No momento do alerta, Belo Horizonte registrava temperatura de 26,2 °C e A umidade relativa do ar estava em 58%. Há registro de precipitação extremamente forte na Região Oeste, chuva forte na Região Nordeste e chuva fraca na Pampulha. A Defesa Civil informou ainda que há risco de granizo ao menos na próxima hora.

Com o avanço da instabilidade e o aumento da intensidade da chuva, o órgão municipal orienta a população a evitar áreas sujeitas a alagamentos e a não se abrigar ou estacionar veículos sob árvores, devido ao risco de queda de galhos e à ocorrência de descargas elétricas. A recomendação é buscar locais seguros e acompanhar os comunicados oficiais.

Apesar do cenário de instabilidade, a previsão para este sábado aponta céu parcialmente nublado em Belo Horizonte. As temperaturas seguem elevadas, com máxima prevista de até 30 °C. A mínima registrada foi de 17,5 °C, e a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 45% nos períodos de maior abertura do sol.

Instabilidade em Minas

O tempo instável não se restringe à capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais enfrenta um fim de semana marcado pela atuação de um canal de umidade que se intensifica com a chegada de outro sistema vindo do Sul do Brasil. A combinação desses fatores amplia as áreas de instabilidade em várias regiões do estado.

De acordo com o Inmet, há previsão de chuvas intensas, entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de raios e ventos de 40 a 60 km/h no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes, principalmente entre a tarde e a noite deste sábado. Nessas mesmas áreas, também há possibilidade de queda de granizo.

Para o domingo, a expectativa é de chegada de uma frente fria. A partir da próxima semana, o sistema deve contribuir para a formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a segunda de 2026. Conforme o Inmet, esse fenômeno tende a provocar chuva em todo o estado ao longo da semana, com volumes mais elevados no Centro-Norte de Minas.