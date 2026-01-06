Tempo em BH: chuva continua nesta terça-feira (6/1)? Veja a previsão
Chuva frequente deixa Belo Horizonte em alerta; Defesa Civil monitora riscos de deslizamentos
A chuva tem sido frequente nos últimos dias em Belo Horizonte e não há trégua nesta terça-feira (6). Segundo a previsão meteorológica, o dia será de céu encoberto, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. A temperatura mínima registrada na capital foi de 15,4°C e a máxima estimada é de 21°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 80% à tarde. A Defesa Civil alerta para chuva moderada a forte, recomendando atenção redobrada, especialmente em áreas de risco.
De acordo com o órgão municipal, as temperaturas mínimas registradas nas diferentes regionais de Belo Horizonte foram de 16,7 °C no Barreiro, às 2h05; 16,6 °C no Centro-Sul, às 21h30; 15,4 °C no Oeste, com sensação térmica de 5,2 °C, às 2h; 17,7 °C na Pampulha, com sensação térmica de 16,9 °C, às 3h; e 17,9 °C em Venda Nova, às 1h40.
Todas as regiões da cidade estão sob alerta de risco geológico forte, ao menos até a manhã desta terça-feira. O aviso da Defesa Civil municipal indica perigo de deslizamentos e desabamentos, devido ao solo encharcado pelas chuvas.
Como fica o tempo em Minas?
Em Minas Gerais, a terça-feira seguirá nublada e chuvosa em grande parte do estado. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantém condições de chuva quase em todo o estado, exceto no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas. Nas regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o céu permanece encoberto a nublado, com pancadas de chuva.
No Oeste, na região Central, no Campo das Vertentes e na Zona da Mata, o tempo será nublado, com pancadas de chuva. Nas demais regiões do estado, o céu fica parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O excesso de nuvens mantém as temperaturas máximas amenas em quase todas as áreas.
Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 7h de 6/1
- Barreiro: 154.0 (46.5%)
- Centro Sul: 182.0 (55.0%)
- Hipercentro: 85.2 (25.7%)
- Leste: 115.2 (34.8%)
- Nordeste: 101.4 (30.6%)
- Noroeste: 171.4 (51.8%)
- Norte: 103.6 (31.3%)
- Oeste: 174.4 (52.7%)
- Pampulha: 115.8 (35.0%)
- Venda Nova: 98.2 (29.7%)
Média climatológica de janeiro: 330,9 mm
Quais os sinais de deslizamento?
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperradas.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
É recomendado que a população não permaneça em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).