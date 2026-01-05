BH inteira sob alerta de risco forte de deslizamentos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Todas as regiões de Belo Horizonte (MG) estão sob alerta de risco geológico forte pelo menos até amanhã, terça-feira (6/1). A Defesa Civil municipal emitiu o aviso, que representa risco de deslizamentos e desabamentos na cidade.

Até ontem, a regional do Hipercentro estava sob alerta moderado, quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 milímetros (mm) em 48 horas. Mas, conforme a atualização de hoje, todas as regiões estão sob alerta de risco forte, quando o acumulado de chuva supera 70 mm no período de 72h.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Apesar de ser muita chuva, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para os primeiros dias de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em cada regional, mas as regiões Centro-Sul e Oeste registraram 106,2 mm e 110,6 mm, respectivamente, em apenas 24 horas. O número representa cerca de um terço do total esperado para todo o mês.

Até a manhã de hoje, a Região Centro-Sul lidera o ranking das mais chuvosas de BH, com um acumulado de 173,4 mm, o que representa 52,4%. Em seguida vem a Região Oeste, com 168,8 mm - 51% do esperado para o mês. No terceiro lugar da lista está a Região Noroeste, com 166 mm contabilizados.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 6h de 5/1

Barreiro: 144 (43,5%)

Centro-Sul: 173,4 (52,4%)

Hipercentro: 76,6 (23,1%)

Leste: 99 (29,9,%)

Nordeste: 83,2 25,1%)

Noroeste: 166 (50,2%)

Norte: 89,8 (27,1%)

Oeste: 168,8 (51,0%)

Pampulha: 96,6 (29,2%)

Venda Nova: 83,6 (25,3%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Quais são os sinais de deslizamento?

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperradas.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).