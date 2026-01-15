Como receber os alertas de desastres naturais da Defesa Civil no celular

Com a previsão de chuvas intensas em Belo Horizonte e outras regiões do país, uma ferramenta gratuita se torna essencial para a segurança da população. A Defesa Civil Nacional oferece um serviço de alertas de desastres naturais que avisa sobre riscos iminentes e permite que os moradores se preparem com antecedência.

O sistema envia notificações diretamente para o celular cadastrado, informando sobre a possibilidade de chuvas fortes, inundações, alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. A iniciativa busca ampliar o alcance das informações preventivas e reduzir os danos causados por eventos climáticos extremos.

Como se cadastrar no serviço de alerta por SMS

O cadastro via SMS é simples, rápido e não tem custo. Para começar a receber as notificações da Defesa Civil, basta seguir estes passos diretamente no seu aparelho celular:

Abra o aplicativo de mensagens: acesse a função de SMS do seu celular, a mesma utilizada para enviar torpedos.

Envie o CEP: digite o Código de Endereçamento Postal (CEP) do local que deseja monitorar e envie para o número 40199 . O formato é flexível, podendo ser enviado com ou sem hífen.

Aguarde a confirmação: em poucos segundos, você receberá uma mensagem confirmando que o cadastro foi realizado com sucesso e que o número está apto a receber os alertas.

Outros canais: WhatsApp e Telegram

Além do tradicional SMS, a Defesa Civil Nacional também disponibiliza alertas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Para se cadastrar:

WhatsApp: Adicione o número (61) 2034-4611 à sua agenda e envie uma mensagem, como "Oi". Em seguida, siga as instruções para interagir com o robô de atendimento e indicar os CEPs de interesse.

Telegram: Busque pelo bot "Defesa Civil Alertas" no aplicativo e siga as orientações para se inscrever no serviço.

Como gerenciar os CEPs cadastrados

O serviço permite que um mesmo número de celular monitore diferentes localidades. Essa função é útil para quem deseja receber alertas sobre o endereço de familiares, do trabalho ou de outras áreas de interesse.

Para adicionar um novo endereço via SMS, basta repetir o processo e enviar uma nova mensagem de texto para o número 40199 com o CEP desejado. Não há limite para a quantidade de CEPs que podem ser cadastrados.

Você pode gerenciar seus cadastros com os seguintes comandos:

Consultar: Para verificar quais CEPs estão cadastrados no seu número, envie a palavra CONSULTAR para 40199.

Cancelar: Caso queira deixar de receber as notificações de um endereço, envie a palavra SAIR seguida do CEP que deseja descadastrar para o mesmo número.

As mensagens são enviadas apenas quando há risco identificado para a área cadastrada. Dessa forma, você só receberá um alerta quando a Defesa Civil emitir um aviso específico para a sua região.

