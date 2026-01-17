BH: Anel Rodoviário segue parcialmente interditado após caminhão tombar

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Anel Rodoviário segue parcialmente interditado neste sábado após o tombamento de uma carreta carregada de milho sobre o viaduto da Avenida Amazonas, no sentido Vitória. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o acidente provocou mudanças no tráfego e exige atenção dos motoristas que circulam pela região.

Segundo a prefeitura, o trânsito no sentido Vitória está sendo desviado para a Avenida Amazonas. Equipes da BHTRANS atuam no local, especialmente no semáforo da avenida, no sentido bairro/centro, no acesso ao Anel Rodoviário, para melhorar a fluidez. "Os tempos semafóricos foram ajustados com o objetivo de agilizar a passagem dos veículos e reduzir retenções", disse a BH Trans em nota.

No sentido Rio de Janeiro, uma faixa de trânsito foi liberada após o serviço de limpeza da carga realizado por equipes da PBH. Guardas municipais e agentes da BHTRANS permanecem no atendimento da ocorrência e no monitoramento do tráfego.

Ainda conforme comunicado, reboques realizaram o destombamento da carreta por volta das 12h. Em seguida, trabalhadores da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) atuaram na pista interditada, afastando parte da carga para a borda da via. A partir das 13h, aproximadamente, uma faixa do Anel Rodoviário, no sentido Vitória, foi liberada. No entanto, a alça de acesso ao Anel permanece interditada.

No momento, o milho está sendo transferido para outro veículo de grande porte. A PBH informa que a liberação total da via só ocorrerá após a conclusão da remoção completa da carga e da limpeza integral da pista. Motoristas devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas.

*Com informação da repórter Ana Luiza Soares