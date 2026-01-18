Vai chover em BH neste domingo (18/1)? Confira previsão do tempo

Neste domingo (18/1), Belo Horizonte deve ter céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora, raios e rajadas de vento ocasionais, de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que a precipitação pode ser de moderada a forte. A capital mineira, assim como a Região Metropolitana, estão sob alerta da Defesa Civil estadual para dias de instabilidade e muita chuva.

A temperatura máxima prevista para este domingo é de 24°C, segundo a Defesa Civil de BH. A mínima registrada foi de 17,9 °C na Região Centro-Sul da capital mineira, por volta de 6h35.

O órgão municipal informa ainda que a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70% à tarde.

Semana de chuvas

Belo Horizonte e Região Metropolitana estão em alerta para a possibilidade de uma semana marcada por instabilidade atmosférica e volumes elevados de chuva, assim como em outras regiões do estado. O aviso da Defesa Civil de Minas foi emitido na última sexta-feira (16/1) e é válido até o próximo sábado (24/1).

Neste domingo (18/1), a instabilidade persiste nas regiões Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro, Oeste de Minas, Central Mineira, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Campo das Vertentes e Zona da Mata, segundo o órgão estadual. As tempestades podem ser mais intensas no Triângulo Mineiro, com rajadas de até 60 km/h e possibilidade de granizo.

De acordo com a Defesa Civil estadual, essa tendência indica a possibilidade de formação de mais um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é responsável por chuvas frequentes e constantes. Diante disso, a Defesa Civil informa que há possibilidade de o volume de precipitações superar os 200 milímetros em alguns pontos no estado.

“Quando falamos em 200 milímetros de chuva, estamos nos referindo a um volume que, em muitos municípios, equivale a toda a chuva esperada para um mês inteiro concentrada em poucos dias”, explica o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende. Segundo ele, esse volume é suficiente para sobrecarregar drenagens, rios e encostas, além de provocar enxurradas e transbordamentos em poucos minutos.

Semana em alerta

Na segunda-feira (19/1), a chuva volta a atingir todo o estado, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Os acumulados de precipitação podem chegar a 50mm no Sul de Minas e cerca de 30mm nas demais regiões. Há previsão de tempestades generalizadas, com rajadas acima de 60km/h e chance de granizo, especialmente no Leste do estado.

Na terça-feira (20/1), com a possível formação de um novo episódio de ZCAS, a chuva ocorre de forma persistente ao longo do dia em todas as regiões, com destaque para a faixa leste, onde os acumulados podem atingir 60mm. Na quarta-feira (21/1), a instabilidade se intensifica. São esperados volumes que podem ultrapassar 100mm, especialmente na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira e Oeste de Minas.

Ainda de acordo com o órgão estadual, na quinta-feira (22/1), os maiores volumes se deslocam para o Centro-Norte do estado, atingindo áreas da Central Mineira, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Norte e Noroeste de Minas, Jequitinhonha, Vales do Mucuri e Rio Doce, além do Oeste de Minas. Os maiores volumes são esperados na Zona da Mata, com acumulados que podem chegar a 100mm.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na sexta-feira (23/1), os acumulados de chuva diminuem, permanecendo concentrados no Vale do Rio Doce, Norte da Zona da Mata e Leste da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde os volumes podem atingir até 80mm. Já no sábado, a previsão é de que as chuvas voltem a atingir o Centro-Sul do estado, com volumes de até 30mm na maior parte de Minas Gerais.

Orientações da Defesa Civil MG