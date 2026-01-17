Semana em Minas deve ser de instabilidade e muita chuva, diz Defesa Civil

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) de Minas Gerais emitiu um alerta para a possibilidade de uma semana marcada por instabilidade atmosférica e volumes elevados de chuva em diversas regiões do estado, incluindo Belo Horizonte e Região Metropolitana. Esse cenário pode resultar em enxurradas, alagamentos e transbordamento de córregos e rios. O aviso foi emitido na última sexta-feira (16/1) e é válido até o próximo sábado (24/1).

De acordo com a Defesa Civil Estadual, essa tendência indica a possibilidade de formação de mais um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é responsável por chuvas frequentes e constantes. Diante disso, o órgão informa que há possibilidade de o volume de precipitações superar os 200 milímetros em alguns pontos no estado.

“Quando falamos em 200 milímetros de chuva, estamos nos referindo a um volume que, em muitos municípios, equivale a toda a chuva esperada para um mês inteiro concentrada em poucos dias”, explica o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende. Segundo ele, esse volume é suficiente para sobrecarregar drenagens, rios e encostas, além de provocar enxurradas e transbordamentos em poucos minutos.

Diante dos possíveis riscos, a Defesa Civil de Minas Gerais orienta a população a evitar qualquer aproximação de locais com cursos d’água. As pessoas também não devem nadar ou entrar em rios, córregos e cachoeiras, mesmo que o volume aparente ser baixo, uma vez que a correnteza pode se intensificar de forma súbita.

O órgão também dá as seguintes orientações:

Evite sair de um local seguro durante as chuvas;

Mantenha-se atento aos níveis da água;

Não se arrisque em atravessar as ruas e áreas alagadas a pé ou com veículos;

Não se proteja embaixo de árvores, pois elas podem cair e atrair raios;

Se for levado pelas águas, procure agarrar-se em algo que flutue.

Em caso de emergências, a população deve acionar a Defesa Civil (199), Corpo Militar de Bombeiros (193), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192) ou Polícia Militar de Minas Gerais (190).

Previsão

A Defesa Civil Estadual informa que, neste domingo (18/1), a instabilidade persiste nas regiões Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro, Oeste de Minas, Central Mineira, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As tempestades podem ser mais intensas no Triângulo Mineiro, com rajadas de até 60 km/h e possibilidade de granizo. Na capital mineira, o dia deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais a partir da tarde, de acordo com a Defesa Civil de BH.

Na segunda-feira (19/1), a chuva volta a atingir todo o estado, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Os acumulados de precipitação podem chegar a 50mm no Sul de Minas e cerca de 30mm nas demais regiões. Há previsão de tempestades generalizadas, com rajadas acima de 60km/h e chance de granizo, especialmente no Leste do estado.

Na terça-feira (20/1), com a possível formação de um novo episódio de ZCAS, a chuva ocorre de forma persistente ao longo do dia em todas as regiões, com destaque para a faixa leste, onde os acumulados podem atingir 60mm. Na quarta-feira (21/1), a instabilidade se intensifica. São esperados volumes que podem ultrapassar 100mm, especialmente na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira e Oeste de Minas.

Ainda de acordo com o órgão estadual, na quinta-feira (22/1), os maiores volumes se deslocam para o Centro-Norte do estado, atingindo áreas da Central Mineira, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Norte e Noroeste de Minas, Jequitinhonha, Vales do Mucuri e Rio Doce, além do Oeste de Minas. Os maiores volumes são esperados na Zona da Mata, com acumulados que podem chegar a 100mm.

Na sexta-feira (23/1), os acumulados de chuva diminuem, permanecendo concentrados no Vale do Rio Doce, Norte da Zona da Mata e Leste da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde os volumes podem atingir até 80mm. Já no sábado, a previsão é de que as chuvas voltem a atingir o Centro-Sul do estado, com volumes de até 30mm na maior parte de Minas Gerais.