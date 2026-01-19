Motoristas disputam racha em BH, causam acidente e condutor bêbado é preso
Um dos veículos capotou durante a disputa ilegal na Região da Pampulha, na capital mineira
compartilheSIGA
Dois veículos, um Hyundai HB20 e um BYD, se envolveram em um racha que terminou em acidente na madrugada desta segunda-feira (19/1), na Avenida Pedro I, nas proximidades do Parque Lagoa do Nado, no Bairro Itapoã, Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar, os carros disputavam corrida em alta velocidade quando colidiram. Com o impacto, um dos veículos capotou no trecho. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para atendimento da ocorrência.
Leia Mais
Os motoristas passaram pelo teste do bafômetro, que apontou presença de álcool no organismo de um deles. O condutor foi preso por embriaguez ao volante, mas antes foi encaminhado ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens.
A perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações sobre congestionamento na região.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização