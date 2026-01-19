Assine
RACHA EM BH

Motoristas disputam racha em BH, causam acidente e condutor bêbado é preso

Um dos veículos capotou durante a disputa ilegal na Região da Pampulha, na capital mineira

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/01/2026 07:35 - atualizado em 19/01/2026 07:43

Racha teve fim na Avenida Pedro I, nas proximidades do Parque Lagoa do Nado, no Bairro Itapoã
Racha teve fim na Avenida Pedro I, nas proximidades do Parque Lagoa do Nado, no Bairro Itapoã crédito: Google Street View/Reprodução

Dois veículos, um Hyundai HB20 e um BYD, se envolveram em um racha que terminou em acidente na madrugada desta segunda-feira (19/1), na Avenida Pedro I, nas proximidades do Parque Lagoa do Nado, no Bairro Itapoã, Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, os carros disputavam corrida em alta velocidade quando colidiram. Com o impacto, um dos veículos capotou no trecho. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para atendimento da ocorrência.

Os motoristas passaram pelo teste do bafômetro, que apontou presença de álcool no organismo de um deles. O condutor foi preso por embriaguez ao volante, mas antes foi encaminhado ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações sobre congestionamento na região.

Matéria em atualização

