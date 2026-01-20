MG: acidente entre carretas deixa dois feridos no Triângulo Mineiro

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma colisão entre duas carretas deixou duas pessoas feridas na noite dessa segunda-feira (19/01). O acidente aconteceu na BR-153, altura do km 196, no município de Frutal, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a força da batida jogou um dos veículos para fora da pista em um terreno inclinado. Dentro, uma das vítimas se encontrava presa às ferragens. Foi necessário estabilizar a carreta para desencarcerar a vítima, que ficou aos cuidados da equipe da unidade de suporte avançado.

Já o motorista do outro veículo apresentava sinais de fraturas nas pernas. Ambos foram conduzidos ao Hospital Frei Gabriel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Agentes da Concessionária Triunfo, responsável pela via, também atuaram no resgate. Durante o atendimento, a estrada ficou interditada nos dois sentidos, sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal