Assine
overlay
Início Gerais
BATIDA FORTE

MG: acidente entre carretas deixa dois feridos no Triângulo Mineiro

Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou de suporte avançado à vida na BR-153, altura do km 196, no município de Frutal, no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
20/01/2026 11:13

compartilhe

SIGA
x
Acidente em Frutal deixou duas pessoas feridas. Uma das vítimas ficou presa às ferragens
Acidente em Frutal deixou duas pessoas feridas. Uma das vítimas ficou presa às ferragens crédito: Divulgação/CBMMG

Uma colisão entre duas carretas deixou duas pessoas feridas na noite dessa segunda-feira (19/01). O acidente aconteceu na BR-153, altura do km 196, no município de Frutal, no Triângulo Mineiro

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo o Corpo de Bombeiros, a força da batida jogou um dos veículos para fora da pista em um terreno inclinado. Dentro, uma das vítimas se encontrava presa às ferragens. Foi necessário estabilizar a carreta para desencarcerar a vítima, que ficou aos cuidados da equipe da unidade de suporte avançado. 

Já o motorista do outro veículo apresentava sinais de fraturas nas pernas. Ambos foram conduzidos ao Hospital Frei Gabriel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Agentes da Concessionária Triunfo, responsável pela via, também atuaram no resgate. Durante o atendimento, a estrada ficou interditada nos dois sentidos, sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal 

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bombeiros minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay